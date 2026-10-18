Rientra a casa e sorprende i ladri, i malviventi sparano un colpo di pistola: terrore nel Capo di Leuca

MONTESANO SALENTINO (Lecce) – Scoperti dal proprietario, esplodono un colpo di pistola in aria e fuggono. È quanto accaduto nella tarda serata di ieri a Montesano Salentino, dove alcuni malviventi si erano introdotti in un’abitazione con l’intento di mettere a segno un furto.
Secondo la ricostruzione dei fatti, i ladri avevano forzato la porta d’ingresso per entrare in casa, ma i loro piani sono saltati quando il proprietario è improvvisamente rincasato. A quel punto, i malviventi hanno desistito e si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura di colore bianco, al momento non meglio identificata.
Durante le concitate fasi della fuga, stando al racconto della vittima, i ladri avrebbero esploso un colpo di arma da fuoco in aria, probabilmente per guadagnarsi la via di fuga e allontanarsi senza essere fermati.
Fortunatamente, non si registrano feriti e, nonostante il tentativo di intrusione, nulla è stato portato via dall’abitazione.
Sull’accaduto sono in corso le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tricase, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio e a risalire all’identità dei responsabili.
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