Incontro in Prefettura con i titolari dei comandi della Guardia costiera salentina

Il Prefetto di Lecce, Dott. Natalino MANNO, ha ricevuto, nella giornata odierna, i titolari degli Uffici Marittimi presenti sul territorio della Provincia di Lecce (Gallipoli, Otranto, Torre Cesarea, Torre San Giovanni di Ugento, Santa Maria di Leuca, Tricase, Castro Marina, San Foca di Melendugno e San Cataldo di Lecce).

A presentarli questa mattina, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, Contrammiraglio Donato DE CAROLIS, accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, Capitano di Vascello Pierpaolo PALLOTTI e dal Capo Circondario Marittimo di Otranto Tenente di Vascello Francesco SCAROLA.

Durante l’incontro, sono state rappresentate le linee strategiche poste in essere dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera a tutela della sicurezza del territorio costiero salentino, con particolare riferimento alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente e del pubblico demanio marittimo.

Nell’occasione, sono stati presentati agli organi prefettizzi tre nuovi titolari avvicendati alla guida di importanti Uffici della Guardia Costiera salentina e, in particolare, dell’Ufficio Locale Marittimo di Torre Cesarea, con il Luogotenente FRANCHINO Antonio, dell’Uffico Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, che sarà diretto dal Primo Luogotenente LAZZARI Massimo e dell’Ufficio Locale Marittimo di Castro Marina, ove già dallo scorso mese di luglio, ha assunto l’incarico di comandante il Capo di Seconda Classe MIGNOLA Armando.

L’intera costa salentina è costituita da importanti realtà turistiche e storico culturali, meta di grande richiamo turistico e custodi di importanti patrimoni naturalistici, che, in particolare nel corso della stagione estiva, richiedono un sempre vigile presidio del territorio, al servizio costante dell’utenza balneare, degli operatori del settore e delle Amministrazioni locali.

I nuovi Titolari degli Uffici Marittimi, tutti Sottufficialli di comprovata esperienza, maturata sul campo nel contesto di altettante importanti realtà marittime e costiere, sono chiamati a proseguire le attività svolte dai predecessori, cui il Comandante PALLOTTI non ha mancato di rivolgere il suo plauso per i lusignhieri risultati conseguiti, invitando, contestualmente, i nuovi arrivati a porre particolare attenzione alla sicurezza degli scali portuali, alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia dell’ambiente marino.