Cocaina nascosta tra gli attrezzi da lavoro: quarantenne nei guai

MORCIANO DI LEUCA (Lecce) – Un controllo su strada lungo le vie di Morciano di Leuca si è concluso con l’arresto in flagranza di reato di un quarantenne originario di Parabita, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti risalgono allo scorso 17 ottobre, quando gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taurisano, impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio, hanno notato un’automobile dal comportamento sospetto e ne hanno intimato l’alt. Durante le fasi di accertamento dei documenti, l’uomo ha palesato un evidente stato di agitazione, fornendo risposte elusive ed esitanti alle domande dei poliziotti.

L’atteggiamento insospettito ha indotto gli operatori a eseguire una perquisizione accurata del veicolo. L’ispezione ha confermato l’ipotesi investigativa, portando alla luce circa 40 grammi di cocaina già frazionati in 57 dosi. Lo stupefacente era stato confezionato con nastro isolante di varie tonalità per distinguerne il peso ed era stato occultato mediante ingegnosi stratagemmi: una parte all’interno del manico con chiusura a vite di una spazzola, il resto all’interno di due tubetti di silicone svuotati e riposti nel bagagliaio tra i comuni attrezzi da lavoro.

Nella disponibilità del quarantenne è stata inoltre rinvenuta la somma in contanti di circa 1.400 euro in banconote di piccolo taglio, sequestrata poiché ritenuta provento dell’attività illecita. Dichiara la flagranza di reato, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.