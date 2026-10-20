Lecce, lesione al bicipite femorale per Coulibaly: ecco i tempi di recupero

LECCE – Brutte notizie per l’U.S. Lecce: Lassana Coulibaly ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale della coscia destra. A comunicarlo è stato il club giallorosso, dopo la risonanza magnetica effettuata presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce.
Quanto dovrà stare fermo? In genere, una lesione di primo grado al bicipite femorale richiede circa 1-3 settimane di stop, a seconda della risposta del muscolo alle cure e del percorso di recupero. I tempi effettivi dipenderanno dall’evoluzione dell’infortunio e dalle valutazioni dello staff medico.
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