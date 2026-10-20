Rapina in una pizzeria a Taurisano: il titolare insegue il ladro e lo blocca, arrestato

TAURISANO (Lecce) – Raid a volto coperto nel cuore di Taurisano, dove nella serata di ieri si è consumata una rapina ai danni dell’esercizio commerciale “The Brothers”, situato lungo Corso Umberto I.

Erano circa le 22:00 quando un uomo di cinquantadue anni, residente del posto, ha fatto irruzione nel locale con il volto travisato da un casco da motociclista. Minacciando il titolare, il malvivente si è fatto consegnare l’intero incasso custodito all’interno del registratore di cassa, per poi guadagnare rapidamente l’uscita e tentare la fuga a piedi per le vie del centro cittadino.

La reazione del proprietario della pizzeria è stata immediata: l’esercente si è posto sulle tracce del rapinatore, raggiungendolo a breve distanza dal locale. Ne è nata una colluttazione durante la quale il titolare, pur subendo un’aggressione, è riuscito a trattenere il cinquantaduenne fino al tempestivo arrivo delle pattuglie della Stazione dei Carabinieri di Ugento.

I militari dell’Arma hanno preso in consegna l’uomo e recuperato integralmente la refurtiva, restituita al legittimo proprietario. Formalizzato l’arresto con l’accusa di rapina aggravata, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, la dottoressa Donatina Buffelli, il cinquantaduenne è stato posto al regime degli arresti domiciliari. L’indagato è assistito dal legale Giorgio Caroli.