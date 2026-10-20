Tentò l’irruzione nello studio di una dottoressa di cui si era invaghito: condannato a 3 anni per stalking

GALLIPOLI (Lecce) – Tentò di sfondare la porta d’ingresso dello studio professionale di una dottoressa della quale si era invaghito da tempo ma venne bloccato e arrestato dai carabinieri prima di poter fare irruzione all’interno. Era il 4 marzo scorso. Salvatore Cortese, 50enne di Gallipoli, è stato condannato a 3 anni di reclusione con l’accsa di stalking a fronte di una richiesta di 3 anni e 6 mesi sollecitata dalla pubblica accusa. Il processo, celebratosi davanti al giudice Luca Scuzzarella, i è celebrato con il rito abbreviato condizionato da una perizia psichiatrica che ha accertato la completa capacità di intendere e di volere dell’imputato. La sentenza prevede anche un risarcimento di 10.000 euro in favore della dottoressa, rappresentata dall’avvocato Silvio Giardiniero.

L’episodio si consumò di sera quando la professionista e la sua segretaria furono costrette ad asserragliarsi nello studio per sfuggire alla furia dell’uomo. Fortunatamente l’arrivo dei carabinieri della stazione, supportati dai colleghi del Nucleo operativo e radiomobile, scongiurò ulteriori conseguenze. Cortese venne sorpreso mentre tentava di sfondare a calci e pugni la porta dello studio medico. L’infatuazione, ovviamente non corrisposta, era diventata ossessione nel tempo. E si era manifestata in condotte persecutorie che annoveravano il continuo inoltro di messaggi su WhatsApp dal contenuto minatorio e a sfondo sessuale.

Le minacce sarebbero state estese anche all’indirizzo della segretaria di studio determinando nelle due donne un forte stato di ansia. Tanto che la dottoressa aveva già provveduto a ricusare il paziente inoltrando una comunicazione alla Asl. Una denuncia ai carabinieri, poi, aveva allertato i carabinieri con un servizio di vigilanza dei luoghi solitamente frequentati dalla professionista. Grazie a questa rete di protezione, i militari arrivarono in tempo nello studio medico. L’uomo, difeso dall’avvocato Angelo Ninni, è sempre detenuto.