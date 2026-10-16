Carburanti, il Salento in ginocchio: “Le politiche scellerate del governo Meloni penalizzano e abbandonano il Sud”

LECCE – La Puglia è senza carburante. Distributori a secco, code interminabili, disagi per cittadini, imprese e persino per gli aeroporti di Bari e Brindisi. Il Salento è tra le zone più colpite. Dietro a questa emergenza che si somma al costo elevato del carburante che da mesi ormai colpisce il nostro Paese, ci sono anche la protesta dei lavoratori dell’ex Ilva e la mobilitazione di agricoltori e autotrasportatori: “Persone messe in ginocchio da scelte che le hanno lasciate sole. Le politiche scellerate del governo Meloni penalizzano e abbandonano il Sud Italia”, dichiara il Segretario provinciale del PD di Lecce, Luciano Marrocco. “I distributori a secco sono l’ultima immagine di un Mezzogiorno lasciato senza risposte dal governo nazionale. A pagare sono sempre le famiglie e i lavoratori del nostro territorio.”

“Questa emergenza si somma alle difficoltà che da troppo tempo pesano su agricoltori e lavoratori di Puglia e Salento. Noi, come Federazione del PD di Lecce, siamo e saremo sempre accanto alle famiglie e ai lavoratori, al fianco di chi ogni giorno tiene in piedi questa terra – conclude il Segretario – Bisogna intervenire subito per garantire perché il Sud non è una terra da abbandonare ma è il cuore del Paese”.