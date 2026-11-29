Nasce a Lecce uno spazio di coprogettazione politica in cui studenti, professionisti, cittadini attivi possano incontrarsi in modo orizzontale per contribuire alla crescita della città e del Paese.
È Vita comune, il nuovo progetto nato per costruire un ecosistema di talenti, idee e visioni a partire dalle giovani generazioni.
Ospite speciale dell’incontro è stato Giovanni Salvi, procuratore generale emerito della Corte di Cassazione. Ascoltare i giovani per ricostruire un patto generazionale: è questo l’obiettivo di Vita comune.
«Se l’Italia vuole avere un futuro credibile e rimettere in asse il patto tra generazioni è ai giovani che occorre dare risposte – spiegano i promotori del progetto – qualsiasi programma politico, sociale, che guarda al futuro può prescindere dalla ricostruzione di questo patto».
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