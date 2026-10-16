Career Days, appuntamento dal 27 al 29 ottobre: a Ecotekne 112 aziende pronte a incontrare la comunità studentesca

LECCE – Saranno 112 le aziende e gli enti accreditati che il 27, 28 e 29 ottobre incontreranno studenti e studentesse, laureandi e laureande, laureati e laureate al Campus Ecotekne in occasione dei Career Days 2026. Ogni giorno, dalle 9.30 alle 16, negli spazi dell’edificio “Aldo Romano” e del Corpo Y saranno in programma incontri con i rappresentanti delle aziende/enti, presentazioni aziendali, colloqui conoscitivi e raccolta dei curriculum vitae. Da oggi interessati e interessate possono registrarsi e prenotare i colloqui con le realtà di loro interesse sulla piattaforma online all’indirizzo www.unisalento.it/career-days-26

La partecipazione è libera e gratuita.

I Career Days si apriranno martedì 27 ottobre alle 9 nell’Aula Fermi dell’edificio “Aldo Romano” con i saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello e della professoressa Carola Esposito Corcione, delegata al Placement e alla Rete Alumni.

Le realtà presenti operano in ambiti molto diversi: informatica, ingegneria, cybersecurity, settore finanziario, hospitality, organizzazione di eventi e servizi amministrativi. Ogni azienda ed ente sarà presente in una fascia oraria di due ore (9.30-11.30, 11.30-13.30 oppure 14-16) in uno degli spazi dell’edificio “Aldo Romano” o del Corpo Y: molto utile, quindi, si rivelerà consultare il calendario nella brochure e prenotare per tempo i colloqui. In tutte e tre le giornate saranno inoltre attivi i desk di ARPAL Puglia, Confindustria e quello dell’Ufficio Inclusione dell’Ateneo. Per chi vorrà partecipare sarà l’occasione di conoscere da vicino le opportunità offerte da imprese ed enti, confrontarsi direttamente con i recruiter e valorizzare le competenze acquisite durante gli studi.

Accanto agli incontri con le aziende, il programma propone un ciclo di talk multidisciplinari dedicato alle trasformazioni in corso e alle prospettive professionali e imprenditoriali legate alle grandi sfide contemporanee. Gli incontri si terranno ogni mattina alle 9.30 nell’Aula Fermi dell’edificio “Aldo Romano”:

· Martedì 27 ottobre – “La sostenibilità come orizzonte professionale”, con Prisco Piscitelli, medico epidemiologo e vicepresidente nazionale della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA);

· Mercoledì 28 ottobre – “Restare, tornare, creare: il futuro del Salento è un’impresa”, con Floriana Dell’Orco, CEO e founder di ForumLaB;

· Giovedì 29 ottobre – “L’AI salva il clima? I dati indicano il contrario”, con Roberto Vergallo, fondatore dello spin-off Vidyasoft Srl.

Tre punti di vista diversi sul rapporto tra sostenibilità ambientale, innovazione, imprenditorialità e sviluppo del territorio, con uno sguardo particolare alle opportunità e alle sfide che attendono le nuove generazioni.

La giornata conclusiva del 29 ottobre, alle 10.30, ospiterà i pitch dei tre gruppi finalisti del laboratorio di autoimprenditorialità realizzato nell’ambito del Career Lab. Al termine delle presentazioni saranno premiate le proposte migliori, a riconoscimento della capacità di studenti e dottorandi di trasformare idee e competenze in progetti d’impresa.

Con i Career Days l’Università del Salento rafforza il dialogo tra formazione universitaria e mercato del lavoro, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di competenze e sostiene l’orientamento professionale di studenti e laureati. L’iniziativa è anche un’occasione per riflettere sul ruolo che università e imprese possono avere nello sviluppo sostenibile del territorio e nella creazione di nuove opportunità professionali.

«I Career Days – dichiara la rettrice Aiello – sono uno dei momenti in cui l’Università mostra più concretamente cosa vuol dire essere al servizio del territorio. Quest’anno 112 aziende ed enti, dalle grandi realtà internazionali alle imprese salentine fino al terzo settore, verranno al Campus Ecotekne per conoscere le nostre studentesse e i nostri studenti. Per loro è l’occasione di trasformare le competenze maturate negli anni di studio in un primo contatto con il lavoro. Vogliamo che chi si forma qui abbia la possibilità di scegliere di restare o, per quanti sono già andati via dalla Puglia, di tornare costruendo il proprio futuro nel Salento. Il tema di quest’anno, la sostenibilità, ricorda che il lavoro di domani dovrà tenere insieme crescita, persone e territorio. Ringrazio l’Ufficio Tirocini e Placement, la professoressa Corcione e tutte le realtà che hanno accolto il nostro invito».

«Lavoriamo ai Career Days da mesi. Abbiamo raccolto le adesioni delle aziende, costruito il programma e attivato una piattaforma per prenotare i colloqui. Invito studentesse, studenti, laureande e laureati – aggiunge Corcione – a registrarsi subito e a prepararsi a questi incontri scegliendo con cura le realtà più vicine al proprio percorso. Tre giorni di confronto diretto con i recruiter possono valere più di molti curricula spediti».

I Career Days sono organizzati dall’Ufficio Placement e Tirocini dell’Università del Salento, con il supporto dell’Ufficio Sistemi e dell’Ufficio Comunicazione. Il programma completo delle tre giornate è disponibile nella brochure dell’evento.