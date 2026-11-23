LECCE – Martedì 24 novembre, dalle 15 alle 19:30, l’Aula Magna (M0) del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, al Campus Ecotekne di Lecce, ospiterà “UniSalento incontra gli Enti di Ricerca – Competenze, ricerca e alta formazione: verso nuove sinergie”. L’incontro mette a confronto i Dipartimenti dell’Università del Salento con gli enti di ricerca presenti sul territorio. L’obiettivo è conoscere meglio le reciproche competenze e avviare nuove collaborazioni.

Parteciperanno il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con i suoi otto istituti presenti a Lecce; l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’ENEA con il Centro Ricerche di Brindisi, l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con il CBN di Lecce, il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), l’Istituto Nazionale di Alta Matematica (INdAM), la Stazione Zoologica Anton Dohrn con il Brindisi Marine Centre e l’European Brain ResearchInstitute (EBRI) “Rita Levi-Montalcini”.

I lavori si apriranno alle 15:00 con i saluti istituzionali della rettrice Maria Antonietta Aiello e l’introduzione del professor Giuseppe Maruccio, delegato ai Rapporti con gli Enti di Ricerca Nazionali e Internazionali.

Il programma si articola in tre sessioni, una per ciascuna delle macroareecon cui il Consiglio Europeo della Ricerca (ERC) classifica i settori scientifici. La prima sessione, PhysicalSciences and Engineering, riunisce i Dipartimenti di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” e di Ingegneria dell’Innovazione, gli istituti CNR NANOTEC, IMM, ISASI e ISAC, oltre a INFN, INAF, ENEA, IIT, CMCC e INdAM. La seconda, Life Sciences, vedrà i Dipartimenti di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e di Medicina Sperimentale accanto agli istituti CNR IFC, ISPA e IRET, alla Stazione Zoologica Anton Dohrn e all’EBRI. La terza, Social Sciences and Humanities, coinvolgerà i Dipartimenti di Beni Culturali, Scienze dell’Economia, Scienze Giuridiche, Scienze Umane e Sociali e Studi Umanistici, insieme all’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale (ISPC) del CNR.

I rappresentanti dei Dipartimenti e degli Enti presenteranno brevemente le principali linee di ricerca. CNR, INFN ed ENEA avranno inoltre spazi dedicati alla propria organizzazione nazionale e alle opportunità di collaborazione e di finanziamento.

Alle 19:05 è previsto un confronto aperto, moderato dal professor Maruccio, dal titolo “Dalle competenze alle nuove collaborazioni”. Si parlerà di progetti congiunti, percorsi di dottorato, alta formazione e nuove iniziative comuni.

«Il Salento ospita una rete di enti di ricerca di livello nazionale e internazionale che lavora fianco a fianco con il nostro Ateneo. Questo incontro – commenta la rettrice Aiello – servirà a dare a quella vicinanza una forma più strutturata: mettere in comune laboratori, competenze e progetti significa offrire ai nostri dottorandi e ai giovani ricercatori più opportunità e rendere il territorio più attrattivo».

«Molte collaborazioni esistono già, spesso nate dai singoli gruppi di ricerca. Con questa giornata – aggiunge il professor Maruccio – vogliamo farle emergere tutte insieme e trovare nuovi punti d’incontro, anche tra discipline lontane. Il confronto finale servirà a trasformare le presentazioni in proposte concrete, a cominciare dai dottorati e dalla progettazione comune».