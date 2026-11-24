CORIGLIANO D’OTRANTO (Lecce) – Giovedì 26 e venerdì 27 novembre il Castello di Corigliano d’Otranto ospiterà il convegno “Metafore del castello. Mediologie di un luogo-chiave dell’immaginario”. È organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento e fa parte del ciclo “La verità delle finzioni – scienze sociali e letteratura”, con la collaborazione della sezione Processi e Istituzioni Culturali dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS) e la Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione (SISCC).

In due giornate sociologi, studiosi dei media e della letteratura esamineranno il castello come figura che attraversa romanzi, cinema, serie televisive e cultura digitale. Il castello può essere un luogo di potere e di reclusione, un rifugio delle élite, uno spazio dell’orrore, un simbolo dell’infanzia. Le relazioni spazieranno dal Castello di Kafka ai personaggi manzoniani, dal Castello d’If a Gormenghast, dalla Mulholland Drive di David Lynch all’Alhambra di Granada. Si arriva fino a Carmelo Bene, a Jan Fabre, al fenomeno editoriale Fourth Wing e alle fortezze della climate fiction e del cyberpunk.

I lavori si apriranno giovedì 26 novembre alle 15:00 con l’intervento introduttivo dei professori di Sociologia dei processi culturali e comunicativi Stefano Cristante (Università del Salento) e Andrea Lombardinilo (Università Roma Tre). Seguiranno quattro sessioni parallele, a coppie, intitolate come parti del castello: “Clausure” e “Spettri” dalle 15:30, “Corti” e “Torri” dalle 17:30.

Venerdì 27 novembre il programma riprenderà alle 9:00 con tre sessioni: “Agrimensure”, “Ponti levatoi” e “Feritoie”. Le presiederanno Alfonso Amendola (Università di Salerno), Giovanni Ragone (Sapienza Università di Roma) e Federico Boni (Università di Milano). Per l’Università del Salento, oltre a Cristante, interverrà il professore di Letteratura italiana contemporanea Simone Giorgino, che presiederà la sessione “Torri” e presenterà una relazione su “Nostra Signora dei Turchi” di Carmelo Bene.

I relatori arrivano, tra le altre, da Sapienza, Roma Tre, dalle Università di Bologna, Napoli Federico II, Salerno, Bari, Torino, Milano-Bicocca, della Calabria, di Malta e dalle Accademie di Belle Arti di Napoli e Reggio Calabria.

Le conclusioni, intitolate “Nel castello dei destini incrociati”, sono dedicate alla presentazione del volume di Italo Calvino nell’immaginario collettivo (Luigi Pellegrini Editore, 2026). Ne parleranno i curatori Olimpia Affuso, Stefano Cristante, Andrea Lombardinilo ed Ercole Giap Parini.

«Il castello – commenta il professore Cristante – è uno dei luoghi più persistenti del nostro immaginario: cambia forma, passa dalla pagina allo schermo, ma continua a raccontare come pensiamo il potere, la paura, la protezione e l’esclusione. Discuterne dentro un castello vero, come quello di Corigliano d’Otranto, rende l’esperienza ancora più significativa».