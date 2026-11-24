LECCE – Giovedì 26 novembre, dalle 9:30, l’Auditorium del Museo “Sigismondo Castromediano” di Lecce ospiterà la giornata di studi “Facciamo il punto sui CIpS. Scuole, imprese e università a confronto sul Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola nel Salento”. La promuove LUM.IA – Learning and Understanding Media through Artificial Intelligence, il progetto di ricerca del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il Fondo Italiano per la Scienza (FIS). L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Polo Biblio-museale di Lecce e ha il patrocinio della Consulta Universitaria del Cinema.

Il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola (CIpS) è promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ogni anno finanzia progetti di educazione all’immagine nelle scuole di ogni ordine e grado. In provincia di Lecce, nelle ultime due annualità, sono stati finanziati più di venti progetti scolastici. La giornata serve a fare un bilancio di questa esperienza: che cosa hanno prodotto i progetti, come nascono le collaborazioni tra scuole, operatori culturali e università, quali prospettive si aprono per le prossime edizioni.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del professor Luca Mainetti, prorettore alla Terza missione e Trasformazione digitale. Il primo panel sarà dedicato alla ricerca e alle politiche per l’educazione all’immagine. Interverranno Bruno Zambardino (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura), Federica D’Urso (Sapienza Università di Roma), Simone Moraldi (Fondazione Cineteca Italiana) e Gabriele Prosperi, Principal Investigator di LUM.IA.

Il secondo panel riguarderà il partenariato tra università e soggetti attuatori dei progetti. Interverranno i rappresentanti di KAMA, Big Sur, OfficinaVisioni, Blue Desk e Allelammie.

Nel pomeriggio la parola passerà alle scuole. Prima vengono proiettati i video realizzati durante i laboratori. Poi dirigenti e docenti presentano i loro progetti, nel panel moderato dalla professoressa Stefania Pinnelli dell’Università del Salento. Parteciperanno l’IC “Magistrato Giovanni Falcone” di Copertino, l’IC di Alessano, l’IISS “Enrico Mattei” di Maglie, il CPIA Lecce, il Liceo “Palmieri” e il Liceo “Banzi” di Lecce.

«Il Piano ha portato il cinema in tante scuole del nostro territorio, ma raramente queste esperienze hanno l’occasione di confrontarsi tra loro e con la ricerca» commenta Prosperi. «Con LUM.IA vogliamo partire da qui: ascoltare le scuole e chi lavora con loro, valorizzare il lavoro che gli istituti salentini svolgono con grande cura e dedizione, e capire come l’educazione all’immagine possa affrontare le nuove sfide poste dall’intelligenza artificiale».

LUM.IA è un progetto quinquennale. Studia i consumi cinematografici e mediali di ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni e sperimenta in classe strumenti basati sull’intelligenza artificiale per l’educazione al cinema e ai media.