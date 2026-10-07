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Cinema documentario, teatrodanza e teatro ragazzi per Teatri a Sud, la rassegna di Astràgali Teatro

L'8 e il 9 ottobre due serate dedicate al lavoro del regista teatrale, documentarista e pedagogo Alessio Nardin con il docufilm "Epos e labor, ovvero sei delegato!" presentato a Venezia 2022 e l'opera multidisciplinare "Perpetua Pax" dell'Accademia Eleonora Duse

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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