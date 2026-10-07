Cinema documentario, teatrodanza e teatro ragazzi per Teatri a Sud, la rassegna di Astràgali Teatro

LECCE – Dall’8 all’11 ottobre cinema, teatrodanza e teatro ragazzi per Teatri a Sud, la rassegna di Astràgali Teatro che mette in dialogo visioni, progetti, buone pratiche e nuove sperimentazioni in una rete attiva di teatri del Sud Italia e del Mediterraneo.

Tutti gli appuntamenti sono in programma nella Sala Astràgali (via Giuseppe Candido 23).

Giovedì 8 e venerdì 9 ottobre ad Astràgali due serate dedicate al lavoro di Alessio Nardin, regista teatrale, documentarista, pedagogo, che mettendo a valore le proprie esperienze professionali internazionali nel 2023 ha fondato l’Accademia Eleonora Duse Centro Sperimentale di Arti Performative e di Cinema (Asolo, Treviso).

Il primo appuntamento è giovedì 8 ottobre alle 20.30 con il docufilm, firmato da Alessio Nardin, “Epos e labor, ovvero sei delegato!”. Il film, promosso da Fai-Cisl e presentato nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia 2022, è dedicato al lavoro di quattro sindacalisti del comparto alimentare e ambientale. La pellicola esplora le sfide quotidiane, le difficoltà e la passione di chi tutela i diritti dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Nardin parte dalle sue origini dando vita ad un film che racconta non grandi eventi storici, bensì un paesaggio umano e culturale italiano.

Ne emergono quattro novelle “epiche” (Ulisse, Pan, La ninfa, Tritone).

«Il film è un viaggio assieme a persone che sono in viaggio, e in questo “viaggio nel viaggio” il valore della parola “epos” si accompagna a quello della fatica e del sudore, “labor”».

Venerdì 9 ottobre alle 20.30 l’Accademia Eleonora Duse presenta “Perpetua Pax”, spettacolo multidisciplinare che interroga il presente sui temi della violenza e della pace, regia e coreografia di Alessio Nardin, drammaturgia di Anastasiya Dutshak, in scena Lisa Pachetti, videoinstallazioni di Zaccaria Barraco e Alessio Nardin.

Partendo dal mito di Elena, passando per Caino e Abele e giungendo a toccare testi come “L’arte della guerra” di Sun Tzu, “Il Principe” di Machiavelli, “La pace perpetua” di Kant, l’azione scenica invita Io spettatore a interrogarsi sul presente e sul futuro dell’individuo e della comunità.

Alessio Nardin, formatosi alla Scuola Internazionale per pedagoghi e registi diretta da Anatolij Vasiliev a Venezia, lavora come regista e pedagogo in Italia, Spagna, Russia, Francia, Romania, Brasile, Portogallo, Repubblica Ceca, Polonia e per enti prestigiosi quali lo Stanislavsky Electro Theatre (Mosca) (Union des Théâtres de l’Europe), il Teatro Nazionale di Strasburgo (Francia) (Union des Théâtres de l’Europe), il Théâtre National de Bretagne (Rennes), il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, la RAI Radio Televisione Nazionale Italiana, NHK (Rete Radiotelevisiva Nazionale Giapponese), il Gran Teatro La Fenice (Venezia), il Festival Lirico Internazionale della Valle d’Itria (Martina Franca), il Teatro CSS Udine, il Teatro del Giglio (Lucca), l’ Orchestra Verdi di Milano, il Teatro Fondamenta Nuove (Venezia).

Lavora inoltre al Grotowskij Instiute (Wroclaw, Polonia), e al Festival Fabbrica Europa (Italia).

Le sue performances e le sue regie sono invitate e premiate in diversi festival internazionali e vince numerosi premi internazionali per le sue regie.

Alcune sue regie cinematografiche sono ste presentate a festival internazionali come: ART DOC Festival a Mosca (2018), International Film Festival a Rotterdam (2018), Festival Internazionale del Cinema di Mosca diretto da Nikita Michalkov (2019), Festival di Londra (2020).

È pedagogo di recitazione e movimento scenico (biomeccanica teatrale) presso varie Scuole Nazionali di Recitazione e Università.

Chiude il weekend di Astràgali, domenica 11 ottobre alle 17.30, un nuovo appuntamento di Teatri a Sud dedicato al teatro ragazzi. In scena “Sottovoce” di Terrammare Teatro, con Maria Civilla e Daniela Cecere per la regia di Silvia Civilla: un invito a mettersi in ascolto delle straordinarie sorprese che il quotidiano è pronto a offrire.

In un mondo in cui le persone urlano e non sanno ascoltare, Nina ha imparato a parlare con i gatti, sottovoce. Grazie a questo dono, intraprende un viaggio sospeso tra sogno e realtà per andare alla ricerca del suo gatto scoprendo posti nuovi e incontrando strani personaggi che l’aiuteranno nell’impresa. Un po’ Alice un po’ Peter Pan, Nina impara, durante il viaggio, a superare le sue paure e ad aprirsi al mondo.

Teatri a Sud

Sino al 30 ottobre in scena a Lecce una proposta di tredici appuntamenti che integra spettacoli di compagnie pugliesi e del Sud Italia con le performance finali delle residenze artistiche ospitate da Astràgali, teatro ragazzi, cinema documentario, danza paralimpica e un incontro pubblico dedicato al teatro di resistenza.

Un crocevia di percorsi, suggestioni, esperienze di impegno: Teatri a Sud rinnova la sfida di animare una rete di teatri del Sud Italia per far dialogare le diverse visioni e pratiche, comprese le esperienze di resistenza in luoghi segnati dalle guerre o dalla criminalità. Un percorso che guarda a una relazione più attiva con le comunità, e che attraverso il contributo artistico del teatro fornisca strumenti critici per la costruzione di modelli alternativi di resistenza e germinazione culturale.

Elemento fondamentale è, inoltre, la condivisione in anteprima del lavoro realizzato nel corso delle residenze artistiche ospitate a Lecce, che coinvolge la sperimentazione drammaturgica, l’interculturalità, il rapporto critico con i luoghi, una prospettiva meridiana e sociale.

La rassegna rientra nel progetto Teatri a Sud ideato da Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione – POC 2021-2027) e dal Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).