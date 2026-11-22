NOVOLI (Lecce) – Avrebbe preteso denaro dai genitori e, davanti al loro rifiuto, avrebbe devastato l’abitazione, distruggendo mobili e suppellettili. Per questo un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri a Novoli.
L’episodio è avvenuto venerdì scorso. Secondo la denuncia dei genitori, il figlio convivente avrebbe prima spaccato il tavolo e gli arredi della cucina, per poi accanirsi contro mobili e oggetti nelle camere da letto. Temendo un’aggressione, i due hanno chiamato il 112.
All’arrivo dei carabinieri della Sezione radiomobile di Campi Salentina, l’uomo si era barricato nella propria camera. Dopo aver raccolto la denuncia e informato il pubblico ministero di turno, i militari lo hanno arrestato e condotto nel carcere di Lecce.
Ai carabinieri i genitori hanno riferito che le vessazioni psicologiche e le continue richieste di denaro andavano avanti da almeno tre anni. In precedenza, circa due settimane prima, il figlio avrebbe già distrutto piatti e suppellettili durante un’altra lite, rendendo necessario un ulteriore intervento dei militari.
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