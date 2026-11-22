LECCE – Seconda auto gratuita per i residenti dei quartieri in cui arrivano le strisce blu e agevolazioni per i commercianti, pendolari e fasce più fragili. Il centrodestra leccese ha trovato un’intesa, facendo sintesi tra le varie proposte, su alcuni correttivi al piano della sosta nel vertice convocato domenica mattina, alle 9.30, nella sala giunta di Palazzo Carafa. La sindaca Adriana Poli Bortone ha riunito i rappresentanti della coalizione con i tecnici di Sgm, ai quali spetta ora quantificare il costo delle misure e verificarne la fattibilità. Entro 24 ore toccherà ai capigruppo mettere a punto la mozione da portare in Consiglio comunale. Al tavolo, per Fratelli d’Italia, c’erano il capogruppo Andrea Pasquino e il segretario cittadino Michele Giordano, che hanno sostituito Saverio Congedo. Per Forza Italia ha partecipato Paride Mazzotta, per la Lega Roberto Marti. L’accordo accoglie buona parte delle richieste di FdI e circoscrive la gratuità della seconda auto alle nuove zone a pagamento. Cade così la proposta dell’area Marti di estendere il beneficio ai residenti di tutta la città. Poli Bortone considera già acquisiti i primi 15 minuti di sosta gratuita, concordati con le associazioni di categoria, e l’istituzione di un tavolo di monitoraggio. Resta da capire se le strisce blu potranno entrare in funzione per gradi, partendo da due sole zone, come propone Fratelli d’Italia. È uno dei punti su cui servirà una valutazione di Sgm, insieme alla definizione delle agevolazioni per i commercianti. Il documento di FdI, sottoscritto da gruppo consiliare, assessori, dirigenti e rappresentanti istituzionali del partito, comprende anche proposte per dipendenti, pendolari e fasce fragili.

La sindaca ha ribadito che la maggioranza è compatta, rispondendo al consigliere del Pd Antonio Rotundo, che alla vigilia del vertice aveva chiesto di ritirare il piano. “Siamo davanti ad una spaccatura netta”, aveva sostenuto Rotundo, richiamando il rinvio del Consiglio e le successive richieste di modifica avanzate dagli stessi partiti della coalizione. Il ritiro è la richiesta contenuta nella mozione del centrosinistra già all’ordine del giorno. “Il caos è già sull’asfalto”, attacca Lecce Città Pubblica. Il gruppo mette in fila le ipotesi circolate nelle ultime settimane, dai pass per la prima, la seconda e la terza auto alle venti ore mensili gratuite, dagli abbonamenti agevolati e dalle nuove esenzioni fino alla partenza in due sole zone. A queste si aggiunge, secondo il gruppo, l’annuncio della sindaca sulla riduzione degli stalli. “Siamo davanti a una maggioranza che sta smontando, pezzo dopo pezzo, il proprio Piano Sosta”, sostiene Lecce Città Pubblica, che chiede perché l’amministrazione abbia cambiato il piano precedente se ora i partiti che hanno approvato il nuovo cercano di riscriverlo. La nota si chiude con una battuta sulla foto degli stalli diffusa dal gruppo. “Evidentemente anche le strisce blu, come la maggioranza, non sanno più che direzione prendere”. Mentre nei quartieri prosegue la tracciatura dei nuovi stalli, la partita si sposta in Consiglio. Il centrosinistra chiederà il ritiro del piano. Il centrodestra punta a ridurne l’impatto nei quartieri finora abituati alla sosta gratuita. La partita si giocherà tutta in questa settimana: domani ci sarà la riunione dei capigruppo e il 27 dovrebbe essere fissato il nuovo consiglio comunale.