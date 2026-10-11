Inaugurazione per l’Accademia Sociale di Eden

Un’oasi dove il verde della natura incontra i linguaggi dell’arte e dell’inclusione sociale. Il 12 ottobre 2026 iaprono ufficialmente a Lecce le porte dell’Accademia Sociale di Ezen, in Via Giovanni Agnelli 10, inaugurando un nuovo anno di attività, percorsi educativi e laboratori immersi in una cornice decisamente d’eccezione.

Il progetto nasce infatti all’interno del suggestivo giardino botanico e sociale in acquaponica di EZEN, una realtà innovativa già nota al grande pubblico per importanti riconoscimenti nazionali e vetrine televisive di rilievo, tra cui la citazione nella celebre trasmissione Linea Verde su Rai1. Con la ripartenza delle attività, l’Accademia rinnova e rilancia la propria missione: creare un punto di fusione virtuoso tra benessere psicofisico, espressione artistica, sostenibilità ambientale e coesione sociale.

Il nuovo anno accademico si preannuncia denso di novità. In programma un calendario articolato di laboratori formativi, workshop ed eventi che vedranno il coinvolgimento attivo di artisti, maestri qualificati e dell’intera comunità locale. L’obiettivo centrale è offrire uno spazio continuo di crescita e condivisione, capace di armonizzare l’equilibrio tra corpo, mente e ambiente, consolidando al contempo una rete solida di collaborazioni con enti del terzo settore, associazioni e istituzioni del territorio salentino.

«Ripartire con le attività dell’Accademia significa rinnovare uno spazio vivo, aperto e plurale», spiegano con entusiasmo i promotori dell’iniziativa. «Un luogo in cui l’arte e la natura diventano strumenti quotidiani di incontro, espressione e crescita collettiva».

Le attività e i laboratori prenderanno il via nei prossimi giorni presso la sede ufficiale. Per dettagli sui singoli corsi, sul calendario dei prossimi appuntamenti e sulle modalità di iscrizione, è possibile rivolgersi ai canali ufficiali della struttura:

La sede è in Via Giovanni Agnelli 10, Lecce Contatti telefonici / WhatsApp: +39 328 688 7787 | +39 327 059 6111 E-mail: ezensocial@gmail.com