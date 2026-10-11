Sirene spiegate e abbraccio dei colleghi a Ugento per l’ultimo turno di Stefano Potenza: in pensione dopo 23 anni di servizio

UGENTO (Lecce) – Un’accoglienza calorosa, scandita dal suono bitonale dei mezzi schierati nel piazzale e dall’abbraccio dei colleghi di una vita. Si è concluso così, al rientro dall’ultimo intervento operativo, il lungo percorso di Stefano Potenza all’interno del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Ugento.

Originario di Taurisano, 61 anni, Potenza ha tagliato il traguardo della pensione dopo ventitré anni di attività ininterrotta nel presidio ugentino, di cui è stato una delle figure storiche e pionieristiche, figurando tra i primi operativi a prendere servizio nella sede sin dalla sua apertura. Nel corso del suo pluridecennale cammino nel Corpo, svolto ricoprendo le funzioni di autista e caposquadra, ha guidato le squadre locali affrontando emergenze di ogni tipo sul territorio salentino.

La festa a sorpresa si è consumata nella serata di ieri all’interno della caserma: ad attendere il caposquadra al rientro dalla sua ultima uscita c’erano tutti i componenti del distaccamento, affiancati da diversi vigili ormai a riposo e dai familiari, riuniti per testimoniare stima e gratitudine a un punto di riferimento della struttura.