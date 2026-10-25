Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Juventus: Maleh partita di grande sacrificio, Geubbels deludente, Gaspar nervosismo eccessivo

Falcone 5, subisce due gol ed oggi non gli riescono i miracoli

Gaspar 4,5 peggiore in campo per nervosismo eccessivo e poca incisività

Tiago Gabriel 6,5 si fa anche male ma finché resta in campo si fa valere anche proponendosi avanti

Veiga 6, oggi per fermarlo ci sono voluti i mezzi pesanti della Juve, buona la sua prestazione

Gallo 6, la Juve aveva puntato la sua fascia e lui riesce a tutelare quella zona

Fatah 5,5, a parte un inizio illusorio si perde nel corso del match

Kaba 5,5, poteva dare di più e non mettere in difficoltà i compagni di reparto

Ngom 6, con l’assenza di Coulibaly lui si incarica del centrocampo e non delude le aspettative

Maleh 6, non fa mancare la forza di volontà ed il recupero di palloni essenziali, spreca in attacco



N’Dry 6,5, si destreggia bene e conferma di potersi rendere pericoloso

Geubbels 5, nel secondo tempo scompare e rallenta la manovra e non conclude come si dovrebbe. Fa vedere qualcosa nel primo tempo

Esteban 6,5, forse qualche minuto in più lo avrebbe meritato, entra bene e scuote la difesa bianconera

Monteiro 5,5, sta per entrare, piano piano nei meccanismi della squadra, ma ancora manca qualcosa

Siebert 6, buona la sua prestazione anche quando innesca una bella ripartenza

Stulic sv

Ndaba 6, si piazza centrale di difesa e si disimpegna bene nel ruolo adattato alle sue caratteristiche