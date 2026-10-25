Le pagelle dei giallorossi in Lecce – Juventus: Maleh partita di grande sacrificio, Geubbels deludente, Gaspar nervosismo eccessivo

Falcone 5, subisce due gol ed oggi non gli riescono i miracoli
Gaspar 4,5 peggiore in campo per nervosismo eccessivo e poca incisività
Tiago Gabriel 6,5 si fa anche male ma finché resta in campo si fa valere anche proponendosi avanti
Veiga 6, oggi per fermarlo ci sono voluti i mezzi pesanti della Juve, buona la sua prestazione
Gallo 6, la Juve aveva puntato la sua fascia e lui riesce a tutelare quella zona
Fatah 5,5, a parte un inizio illusorio si perde nel corso del match
Kaba 5,5, poteva dare di più e non mettere in difficoltà i compagni di reparto
Ngom 6, con l’assenza di Coulibaly lui si incarica del centrocampo e non delude le aspettative
Maleh 6, non fa mancare la forza di volontà ed il recupero di palloni essenziali, spreca in attacco
N’Dry 6,5, si destreggia bene e conferma di potersi rendere pericoloso
Geubbels 5, nel secondo tempo scompare e rallenta la manovra e non conclude come si dovrebbe. Fa vedere qualcosa nel primo tempo
Esteban 6,5, forse qualche minuto in più lo avrebbe meritato, entra bene e scuote la difesa bianconera
Monteiro 5,5, sta per entrare, piano piano nei meccanismi della squadra, ma ancora manca qualcosa
Siebert 6, buona la sua prestazione anche quando innesca una bella ripartenza
Stulic sv
Ndaba 6, si piazza centrale di difesa e si disimpegna bene nel ruolo adattato alle sue caratteristiche
- SportIl Lecce regala un tempo e la Juve lo punisce, ripresa arrembante ma il gol non arriva: 0 a 2
- CronacaAuto in fiamme a Gallipoli: rogo distrugge una C3
- PoliticaStrade dissestate a Lecce, Rotundo incalza il Comune: "Quante fideiussioni sono state incamerate per i ripristini eseguiti male?"
- CronacaFermato in auto con due panetti di hashish: 39enne arrestato
- CronacaGiro di spaccio nel centro di Lecce, emesso il verdetto: tre patteggiamenti
- CronacaUn 50enne trovato morto in casa: "intossicazione da cocaina", ma il presunto pusher viene assolto