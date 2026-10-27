A “Con la mia voce” di Monica Sabella scrittrice salentina la Menzione Speciale del Premio Microeditoria di Qualità – Sezione Ragazzi

Monica Sabella, scrittrice di Alessano (Lecce), ha ottenuto la Menzione Speciale nell’ambito del prestigioso Premio Microeditoria di Qualità – Sezione Ragazzi. Si aggiunge così un tassello importante nel fortunato percorso di “Con la mia voce”, racconto edito da AG Book Publishing che affronta con sensibilità uno dei temi più urgenti della nostra società: il bullismo.

“Ci sono storie che non si vedono”, inizia così il viaggio emotivo di Marta, la protagonista. Una ragazza che, dopo la morte della madre, si ritrova a combattere una battaglia interiore contro il dolore e la solitudine. La sua trasformazione, segnata da un’apparente ribellione e un aumento di peso, non fa altro che attirare l’attenzione spietata dei suoi coetanei, che diventano giudici implacabili nel suo mondo di sofferenza. Le parole, in questo contesto, si trasformano in lame e le risate diventano coltelli affilati, colpendo un cuore già provato.

Attraverso una prosa evocativa e potente, Monica Sabella riesce a trasmettere le emozioni intense di una ragazza che cerca disperatamente di ritrovare la sua identità. “La sua storia non è solo dolore”, spiega l’autrice, “ma anche resistenza, rinascita e scoperta. È un cammino difficile, ma possibile”.

In un’epoca in cui il bullismo assume molte forme, sia online che offline, “Con la mia voce” costituisce un’importante risorsa per giovani lettori e per tutti coloro che desiderano comprendere e combattere queste dinamiche. Il libro invita alla riflessione e alla sensibilizzazione, offrendo un messaggio di speranza e di forza per chi si sente solo, sbagliato o fuori posto.

Promosso dall’Associazione L’Impronta e dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, il Premio Microeditoria di Qualità intende valorizzare i piccoli e medi editori indipendenti italiani che si sono distinti per l’eccellenza, la cura e lo spessore culturale delle loro pubblicazioni.

La premiazione si terrà a Villa Mazzotti – Chiari (BS) sabato 7 novembre, alle ore 12.00, nel corso della Rassegna della Microeditoria, alla quale il riconoscimento è legato.