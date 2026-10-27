“Non aprite quel mercato coperto” Ultimi Fuochi porta in scena uno spettacolo immersivo per grandi e piccini in attesa di Halloween

SPONGANO (Lecce) – Nel weekend più spaventoso dell’anno, la stagione teatrale di Fuochi Comuni propone due spettacoli per grandi e piccoli. L’appuntamento è al Centro di Aggregazione Giovanile di Spongano, tra avventure misteriose e storie tenebrose pensate per piccoli gruppi di spettatori.

Ultimi Fuochi Teatro anche quest’anno sceglie di trasformare una festa ormai entrata nell’immaginario collettivo in un’esperienza immersiva per avvicinare al teatro anche chi lo frequenta meno abitualmente.

Mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, alle ore 20:30, spazio al pubblico adulto con NON APRITE QUEL MERCATO COPERTO, uno spettacolo a cura di Ultimi Fuochi Teatro. Un viaggio tra le ombre della letteratura dell’orrore, attraverso frammenti e visioni liberamente ispirati al mondo del gotico e del fantastico. Gli spazi del Centro di Aggregazione Giovanile si trasformeranno in una scena misteriosa, tra trappole e apparizioni. Suoni, luci e presenze inquietanti daranno vita a storie capaci di risvegliare i nostri peggiori incubi.

Gli appuntamenti di Halloween continuano venerdì 30 e sabato 31 ottobre, alle ore 18:00, con un appuntamento dedicato ai più piccoli: NIENTE PAURA! NUOVE STORIE TENEBROSE PER HALLOWEEN. Ultimi Fuochi Teatro invita i giovani spettatori a entrare in teatro per vivere un’esperienza immersiva e lasciarsi accompagnare in un viaggio tra nuove storie tenebrose, dove le paure si trasformano in divertimento. NIENTE PAURA! è uno spettacolo site-specific che prende vita negli spazi dell’ex mercato coperto di Spongano. Luci, suoni, parole e odori arricchiscono un percorso animato da attrici e attori, in cui i giovani spettatori diventano protagonisti attivi di un’esplorazione capace di stimolare i sensi e accendere la fantasia.

E per entrare ancora di più nell’atmosfera di Halloween, bambine e bambini potranno partecipare indossando il loro travestimento più spaventoso!

Mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre – ore 20,30

ULTIMI FUOCHI TEATRO

NON APRITE QUEL MERCATO COPERTO

venerdì 30 e sabato 31 ottobre – ore 18

ULTIMI FUOCHI TEATRO

NIENTE PAURA! NUOVE STORIE TENEBROSE PER HALLOWEEN

consigliato dai 6 anni

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA – POSTI LIMITATI

tel. 3881271999 – infoultimifuochi@gmail.com