Euro 2032, che possibilità ha Lecce? I punti di forza del Via del Mare e i prossimi step

ROMA – Il dossier di Lecce per la candidatura a EURO2032 è tra i 13 trasmessi dalla FIGC alla UEFA, per un totale di 14 stadi candidati. Cinque saranno le sedi italiane: per Lecce ora comincia la fase decisiva, tra verifiche tecniche, lavori da garantire e concorrenza con gli altri impianti del Paese

Che possibilità ha davvero Lecce di ospitare Euro 2032? È questa la domanda dopo il passaggio ufficiale compiuto dalla candidatura salentina. La risposta, oggi, non può essere affidata a percentuali o graduatorie: la FIGC non ha ancora scelto le cinque sedi italiane e nessuna candidatura può essere considerata ufficialmente “blindata”. Ma il Via del Mare ha già messo sul tavolo alcuni elementi che possono rendere competitiva la candidatura.

Il primo dato è quello più importante: Lecce è ancora pienamente in corsa. La FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier di 13 città e 14 stadi: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona. Gli stadi sono 14 perché Roma concorre con due impianti, l’Olimpico e il progetto di Pietralata.

È un passaggio tutt’altro che formale. La Federazione ha concluso la propria istruttoria e ha ritenuto i dossier idonei a proseguire il percorso. Adesso la parola passa alla UEFA.

I punti di forza del Via del Mare

Per Lecce la candidatura si gioca innanzitutto sul progetto di riqualificazione del Via del Mare.

Uno degli elementi da mettere sul tavolo è il fatto che si parte da uno stadio esistente, inserito in un più ampio percorso di ammodernamento. Il progetto non nasce esclusivamente per Euro 2032, ma si intreccia con gli interventi previsti per i Giochi del Mediterraneo e con la volontà di adeguare l’impianto agli standard richiesti per ospitare un grande evento internazionale.

È un elemento che dovrà essere dimostrato concretamente, ma che può rappresentare una carta importante: la candidatura non si fonda soltanto sulla prospettiva di costruire da zero un impianto entro il 2032.

Un secondo elemento sarà la credibilità del cronoprogramma. Per la FIGC, il percorso prevede che i progetti siano approvati, finanziati e cantierabili entro marzo 2027, con gli impianti pronti entro il 2031.

Per Lecce, dunque, il punto non sarà soltanto dimostrare che il Via del Mare può diventare uno stadio adeguato a Euro 2032, ma che può diventarlo nei tempi e con le garanzie indicate nel dossier.

La concorrenza: Roma, Milano, Torino e Napoli.

Il confronto non sarà semplice.

Ci sono candidature con caratteristiche molto forti. Torino presenta l’Allianz Stadium, che risulta l’unico impianto italiano già conforme ai requisiti UEFA. Roma può contare sull’Olimpico e ha inserito nel dossier anche il progetto di Pietralata. Milano è legata al progetto del nuovo stadio, mentre Napoli concorre con il Maradona.

Questo, però, non significa che cinque posti siano già assegnati.

Il motivo è semplice: le candidature sono molto diverse tra loro. Alcune dispongono di impianti già esistenti da adeguare, altre sono legate a progetti di nuova costruzione. E proprio la realizzabilità dei progetti sarà uno degli aspetti che la UEFA dovrà verificare.

Lecce, quindi, non deve necessariamente essere confrontata soltanto con la dimensione o il peso delle città concorrenti. Il parametro decisivo sarà la qualità complessiva del dossier e la capacità di garantire che quanto promesso venga effettivamente realizzato.

Gli stadi in lizza nel Mezzogiorno

C’è poi una sfida nella sfida.

Nel gruppo dei 13 dossier trasmessi alla UEFA ci sono infatti sei città del Mezzogiorno o insulari: Lecce, Napoli, Bari, Palermo, Salerno e Cagliari.

Non esiste una quota ufficiale di sedi assegnata al Sud e la FIGC non ha annunciato un criterio territoriale per la selezione delle cinque città. Tuttavia, la presenza di così tante candidature meridionali rende inevitabile guardare anche a questo confronto.

Per Lecce, Napoli è uno dei dossier più importanti da monitorare, ma anche Bari, Palermo, Salerno e Cagliari sono direttamente coinvolte nella corsa.

Il San Nicola di Bari, il Maradona di Napoli, il Barbera di Palermo, l’Arechi di Salerno e il futuro impianto di Cagliari presentano caratteristiche e percorsi differenti. Saranno quindi soprattutto i requisiti tecnici, lo stato dei progetti e le garanzie sui tempi a determinare il peso delle singole candidature.

I 120 requisiti che possono decidere la partita

Adesso arriva il passaggio più tecnico.

La UEFA dovrà esaminare i dossier sulla base di 11 aree tematiche e 120 requisiti operativi. L’analisi riguarderà, tra gli altri aspetti, infrastrutture, accessibilità, sicurezza, sostenibilità, servizi per i tifosi, media e broadcaster, hospitality e organizzazione.

È qui che Lecce dovrà trasformare la candidatura politica e territoriale in una candidatura tecnica.

Il Via del Mare dovrà dimostrare di poter rispettare gli standard richiesti. Ma non basterà lo stadio: anche la città e il territorio dovranno essere in grado di sostenere l’arrivo di tifosi, media, squadre e delegazioni.

Per questo saranno importanti anche ricettività, mobilità, collegamenti, sicurezza e capacità organizzativa.

E ora quali sono i prossimi step?

Il percorso, a questo punto, è definito.

Primo passaggio: completato.

La FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle 13 città e dei 14 stadi.

Secondo passaggio: la verifica UEFA.

L’organismo europeo analizzerà la documentazione e verificherà il rispetto dei 120 requisiti previsti.

Terzo passaggio: la scelta della FIGC.

Terminato l’esame UEFA, sarà la Federazione italiana a individuare le cinque sedi che rappresenteranno l’Italia a Euro 2032.

Quarto passaggio: la definizione delle sedi del torneo.

Le cinque italiane si aggiungeranno alle cinque sedi turche nell’organizzazione complessiva dell’Europeo.

Al momento non è stata comunicata una data ufficiale per l’annuncio delle cinque sedi italiane. La certezza è quindi la sequenza: prima l’esame UEFA, poi la decisione della FIGC.

Lecce, dunque, che possibilità ha?

Lecce ha una candidatura ancora aperta e giocabile, ma deve superare una concorrenza molto forte.

Il Via del Mare ha dalla sua un progetto di riqualificazione, un percorso infrastrutturale già impostato e la possibilità di arrivare all’appuntamento attraverso un impianto esistente. Dall’altra parte ci sono candidature con una forza infrastrutturale e una dimensione internazionale molto rilevanti.

La discriminante, adesso, sarà soprattutto una: quanto sarà credibile il progetto del Via del Mare agli occhi della UEFA.

Se il dossier supererà senza criticità sostanziali la verifica tecnica e il cronoprogramma dei lavori offrirà garanzie solide, Lecce potrà arrivare alla fase finale della selezione con argomenti concreti.