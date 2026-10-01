Bimba di 18 mesi operata per un ematoma in testa: dopo diversi giorni di ricovero, è tornata a casa

SALENTO – È stata dimessa nei giorni scorsi la bimba d 18 mesi, residente in un comune della provincia di Lecce, ricoverata per un ematoma in testa e sottoposta a un delicato intervento chirurgico per ridurre la lesione. La piccola è rientrata in casa della madre ma continua a seguire un percorso di cure e, per il momento, non è ancora tornata a frequentare il nido d’infanzia.

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire alle cause che hanno causato la formazione dell’ematoma. I militari stanno continuando negli accertamenti mentre la bimba vive con la madre e vede regolarmente il padre. È stata proprio la donna ad accorgersi dell’ematoma poco prima di farle il bagnetto accarezzandole la testa. Non ha perso tempo e ha immediatamente raggiunto il vicino ospedale di Galatina anche perché l’ematoma continuava gonfiarsi.

Subito dopo è stata trasferita d’urgenza a Lecce per eseguire l’intervento. Secondo i primi accertamenti eseguiti in ospedale, l’ematoma sarebbe comparso soltanto poche ore prima dalla scoperta effettuata dalla madre. Gli approfondimenti si stanno concentrando sugli spostamenti della piccola che – dalle dichiarazioni fornite dalla madre – sarebbe uscita da casa soltanto per raggiungere l’asilo nido. Al momento non si può escludere neppure una caduta accidentale mentre, per il momento, non vengono prese in considerazione altre ipotesi.

La madre, nel frattempo, per il tramite del proprio avvocato Massimo Zecca, fa sapere di aver ringraziato gli infermieri e, tramite il Corriere Salentino, intende rivolgere un sentito grazie ai medici (non presenti al momento delle dimissioni) che hanno operato la figlia per la professionalità e l’umanità dimostrate.