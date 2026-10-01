Agricoltura, salute e tradizione: in Piazza Mazzini a Lecce si apre il Villaggio Coldiretti

LECCE – Piazza Mazzini si trasforma per tre giorni nel cuore pulsante dell’agroalimentare salentino. Da venerdì 2 a domenica 4 ottobre arriva a Lecce il “Villaggio Coldiretti”, una tre giorni promossa da Coldiretti Lecce e Campagna Amica per valorizzare la produzione agricola locale, la filiera corta e la cultura del cibo di qualità sotto il tema guida “Coltiviamo la tua salute”.

L’inaugurazione è fissata per le ore 10:00 di venerdì 2 ottobre con l’apertura della masseria didattica all’aperto e delle attività dell’Agriasilo, pensate per avvicinare bambini e famiglie alla stagionalità, ai laboratori pratici e alla tutela della biodiversità.

Mercato, enogastronomia e approfondimenti

Per tutta la durata della manifestazione, il centro cittadino ospiterà:

Mercato di Campagna Amica: vendita diretta con i produttori agricoli del territorio.

La Locanda e l’Enoteca del Villaggio: proposte gastronomiche tradizionali curate dai cuochi contadini, affiancate da degustazioni d’olio con PugliaOlive e banchi d’assaggio dedicati ai vini locali.

Area Sport e Salute: uno spazio integrato nato dalla collaborazione con Alma Sport per promuovere la correlazione tra corretta alimentazione e attività motoria.

In programma anche tre momenti di dibattito pubblico sui temi della nutrizione e del benessere: venerdì alle 18:30 l’incontro “La salute si coltiva a tavola”; sabato alle 18:00 il “Forum intergenerazionale: il valore sociale del cibo”; e domenica, sempre alle 18:00, il convegno “Mangia bene e vivi in movimento”.

Spettacoli serali

Ad arricchire la dimensione divulgativa ed enogastronomica ci saranno le esibizioni artistiche previste per le tre serate: il programma musicale e di intrattenimento vedrà alternarsi sul palco gli Avvocati Divorzisti, il cabaret di Gianpaolo Viva e Sabina Blasi (de I Malfattori), la Catalano Band e il concerto di chiusura del Canzoniere Grecanico Salentino nella serata di domenica.