Incendio nella notte a Galatone: grave un uomo, distrutta un’abitazione

GALATONE (Lecce) – Fiamme nella notte a Galatone, dove intorno alle 2:15 un incendio si è sviluppato all’interno di un appartamento situato al piano terra di un edificio in via Pasanisi.

Le fiamme hanno travolto completamente una camera da letto, mentre il fumo denso e il forte calore si sono propagati rapidamente al resto dell’immobile, interessando l’ingresso e una seconda stanza. Al momento del rogo, all’interno della casa si trovavano due anziani familiari, fratello e sorella.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, sono riusciti a trarre in salvo l’uomo, rinvenuto all’interno della camera da letto in stato di semi-incoscienza. Affidato alle cure dei sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in codice rosso presso l’ospedale di Gallipoli. La donna è stata invece accompagnata all’esterno con il supporto dei Carabinieri, senza riportare gravi conseguenze.

Durante le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’immobile, i caschi rossi hanno individuato e rimosso quattro bombole di GPL collegate a stufe a infrarossi e a un fornello da cucina, scongiurando il rischio di esplosioni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallipoli, il Comandante della Stazione di Galatone e il tecnico comunale per la verifica dei luoghi.

A causa dei pesanti danni strutturali e del fumo, l’appartamento è stato dichiarato temporaneamente inagibile e non fruibile. Sono tuttora in corso le perizie tecniche per stabilire le esatte cause che hanno innescato il rogo.