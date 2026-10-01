Lecce, il centrosinistra attacca: “Il Consiglio tratta solo atti dovuti. Situazione di stallo, amministrazione ferma”

LECCE – Un Consiglio comunale dedicato ai debiti fuori bilancio, con la sola eccezione della delibera sulla riqualificazione dell’ex caserma Cimarrusti. La seduta di ieri riaccende lo scontro sull’attività dell’amministrazione di Palazzo Carafa: per i gruppi del centrosinistra, l’agenda dell’aula fotografa una maggioranza priva di slancio, che deve tornare a proporre interventi e risposte concrete ai problemi della città. A sostegno della critica, i consiglieri di minoranza richiamano le convocazioni successive alla pausa estiva: appena due, il 16 e il 30 settembre, con ordini del giorno incentrati sostanzialmente sul riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Una successione di atti che, nella lettura dell’opposizione, segnala un’azione amministrativa ferma, senza una programmazione capace di alimentare il confronto sul futuro di Lecce.

La delibera relativa all’ex caserma Cimarrusti rappresenta l’eccezione nell’ultima seduta, ma per il centrosinistra non basta a modificare il giudizio complessivo. “Il Consiglio comunale non può essere ridotto alla sola trattazione di atti dovuti”, affermano i gruppi di minoranza nel comunicato diffuso a margine della seduta. Al centro della contestazione c’è il ruolo dell’assemblea cittadina, che l’opposizione chiede di valorizzare come sede del dibattito politico e delle scelte amministrative. “È il luogo del confronto, della proposta e della collaborazione tra tutte le forze politiche, nell’interesse della comunità”, sottolineano i consiglieri.

Il rilievo riguarda quindi sia i contenuti portati in aula sia lo spazio riservato alle iniziative per la città: secondo la minoranza, la gestione degli obblighi contabili sta occupando quasi interamente l’attività consiliare di questa ripresa autunnale. Da qui il richiamo alla maggioranza perché rilanci l’azione amministrativa e dia all’assemblea occasioni di discussione su nuove proposte. I consiglieri dichiarano di constatare “con preoccupazione questo stallo” e chiedono di riportare in Consiglio “idee, progetti e risposte concrete ai problemi della città“. È su questo terreno che il centrosinistra sollecita un cambio di passo: un’agenda politica che affianchi agli adempimenti dovuti scelte sulle quali tutte le forze presenti a Palazzo Carafa possano confrontarsi.