Incitamento all’odio e propaganda neonazista sul web: nei guai una ventenne della provincia di Lecce

SALENTO – I controlli delle forze dell’ordine sulle derive estremiste nel mondo virtuale tornano a stringere il cerchio attorno alla provincia leccese, riaccendendo i riflettori sui rischi legati alla radicalizzazione dei giovanissimi in rete.

L’attenzione degli investigatori si è concentrata sulla figura di una ragazza di vent’anni residente nel Salento, finita al centro di un’indagine dei Carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) con l’accusa di istigazione alla violenza e all’odio.

L’operazione nasce dalle attività di web patroling condotte dall’Arma sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia leccese e con il coordinamento della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Il monitoraggio dei canali social e delle piattaforme di messaggistica ha consentito ai militari di individuare il profilo della giovane, ipotizzandone l’inserimento nella galassia virtuale accelerazionista.

Secondo gli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti, la ventenne avrebbe preso parte a chat chiuse dedicate alla promozione di contenuti di matrice neofascista e neonazista. All’interno di questi spazi digitali le interazioni spaziavano dall’istigazione all’odio razziale all’esaltazione delle stragi compiute con armi da fuoco negli istituti scolastici, note come mass shooting.

I Carabinieri del ROS, affiancati dai militari del Comando Provinciale di Lecce, si sono presentati presso l’abitazione della ragazza per dare esecuzione al decreto di perquisizione personale, locale e informatica. Le operazioni si sono concluse con il sequestro di smartphone, computer e supporti di memoria trovati nella disponibilità dell’indagata, ora al vaglio degli specialisti per ricostruire la rete dei contatti e analizzare il materiale scambiato.