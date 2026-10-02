Immobile dell’area mercatale di Carmiano, dopo una settimana ancora nessuna risposta

CARMIANO – È trascorsa una settimana dall’appello di Agenda Partecipata sull’immobile comunale dell’area mercatale, ma dal Sindaco Erroi non è arrivata alcuna risposta.
La domanda resta semplice: “perché un immobile pubblico, destinato a ospitare un’attività di somministrazione, continua a rimanere inutilizzato?”
Agenda Partecipata ha avanzato una proposta concreta: “un bando pubblico”, aperto ai privati, per affidare il locale e consentire al concessionario di farsi carico dei lavori necessari, secondo condizioni stabilite dal Comune.
Il Sindaco potrebbe non condividere questa proposta. E sarebbe assolutamente legittimo. Ma allora dovrebbe spiegare quale sia l’alternativa.
Perché questo silenzio?
Le ipotesi possono essere diverse: “ci sono problemi tecnici o amministrativi che impediscono di procedere? L’Amministrazione sta preparando una soluzione diversa? Oppure l’immobile, semplicemente, non rappresenta una priorità?”
Sono domande alle quali basterebbe una risposta chiara.
E c’è un’ulteriore questione: se esistono impedimenti, perché non vengono spiegati ai cittadini? Se invece non esistono, “cosa impedisce di avviare almeno una verifica concreta sulla possibilità di mettere l’immobile a bando?”
Non si chiedono promesse e non si pretende che l’Amministrazione accetti la proposta di Agenda Partecipata.
Si chiede *trasparenza*.
Un bene pubblico inutilizzato da anni non è soltanto un locale con la saracinesca abbassata: è una possibilità che non viene utilizzata per l’area mercatale, per le attività economiche e per la comunità.
*Dopo una settimana, la domanda resta: perché il Sindaco Erroi non risponde?*
Ora la parola spetta all’Amministrazione.
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