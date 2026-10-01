Sannicola, revocati 140mila euro per le strade: Sinistra Italiana chiede le dimissioni, il Comune ricorre al Tar

SANNICOLA – La Regione Puglia revoca il finanziamento per la manutenzione delle strade e chiede al Comune di Sannicola di restituire 140.079,56 euro. Sinistra Italiana invoca le dimissioni del sindaco e della Giunta, mentre il gruppo consiliare “Sannicola Cambia” annuncia il ricorso al Tar di Lecce e sostiene che gli interventi siano stati rimodulati legittimamente. Il provvedimento regionale, adottato con la determinazione dirigenziale n. 741 del 28 settembre 2026, riguarda il programma “Strada per Strada”, destinato alla manutenzione straordinaria e alla messa in sicurezza di alcune vie comunali. La restituzione dell’intera somma ricevuta dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla notifica, pena l’avvio della riscossione coattiva. “Secondo quanto riportato nell’atto regionale, il rifacimento del manto stradale di via Alezio sarebbe stato eseguito da Acquedotto Pugliese e non dalla ditta appaltatrice, comunque pagata dal Comune negli stati di avanzamento dei lavori- spiegano i responsabili di Sinistra Italiana Sannicola in un comunicato – Per una strada, inoltre, risulterebbe documentazione fotografica ritenuta non veritiera. La Regione precisa che la revoca deriva da una propria valutazione amministrativa, autonoma rispetto al procedimento penale e fondata sulla documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza”.

Nell’atto si evidenzia anche che al Comune era stata offerta la possibilità di presentare un piano di rateizzazione entro l’8 settembre, senza che arrivasse alcuna risposta. Il circolo di Sinistra Italiana colloca la vicenda in una sequenza di provvedimenti che, negli ultimi mesi, hanno interessato altri due finanziamenti. Il 5 giugno la Regione ha sospeso in via cautelare il contributo da 300mila euro per la velostazione e ha avviato il procedimento di revoca, richiamando “gravi alterazioni della procedura di gara” emerse dalle indagini. Per quell’intervento erano già stati erogati al Comune 245.540,67 euro. Il 22 giugno, invece, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dichiarato la decadenza dal contributo e la revoca del progetto da 200mila euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento di spazi e aule della scuola elementare. Contro quest’ultimo provvedimento la Giunta ha deciso di ricorrere al Tar, affidando l’incarico a un legale esterno per 5.450 euro più oneri. Sullo sfondo resta l’inchiesta sugli appalti comunali: a fine giugno l’ex vicesindaco, successivamente nominato assessore esterno, è stato rinviato a giudizio insieme ad altri imputati e l’apertura del processo è prevista per il 4 novembre. Per tutti vale la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva, come ricorda lo stesso circolo, che tuttavia sostiene che “il giudizio politico non può aspettare”.

“Tre finanziamenti bloccati in pochi mesi: prima la velostazione, poi la scuola, ora le strade”, dichiara Sinistra Italiana. “Il conto per Sannicola era già arrivato, e oggi è ancora più salato: soldi da restituire, fondi pubblici persi o sospesi, spese legali a carico del bilancio comunale. La responsabilità politica è già evidente. Chi ha portato Sannicola a questo punto non può chiedere ai cittadini di pagare il conto e restare al proprio posto. Il sindaco e la sua Giunta hanno una sola strada: dimettersi”.

LA REPLICA

Di diverso tenore la replica del gruppo consiliare Sannicola Cambia, che comunica l’affidamento agli avvocati Rocco Luigi Corvaglia e Luciano Ancora dell’incarico di impugnare davanti al Tar di Lecce il provvedimento regionale. Il ricorso, riferisce il gruppo, ha assunto il numero 906/2026 e l’istanza cautelare sarà discussa il 19 ottobre. “Il ricorso si basa sulla circostanza che la revoca è stata effettuata solo sulla scorta di indagini penali e non di una sentenza definitiva”, sostiene Sannicola Cambia, aggiungendo che quelle indagini sarebbero state “in gran parte smentite dal Giudice dell’udienza preliminare, che ha ritenuto inesistente il reato di turbativa d’asta”. Una posizione che si contrappone alla motivazione della Regione, secondo la quale la decisione ha natura amministrativa ed è autonoma rispetto al procedimento penale. Il gruppo prospetta inoltre, sulla base dei precedenti del Tar, un possibile problema di giurisdizione che, a suo giudizio, non inciderebbe sul merito della controversia, annunciando in tale eventualità un’impugnazione davanti al Consiglio di Stato.

Quanto ai lavori, la difesa dell’operato comunale ruota attorno alla distinzione tra rimodulazione e sostituzione del progetto: “Vi è stata solo una rimodulazione del progetto, che riteniamo più che legittima, e non una sua sostituzione, dettata dalla circostanza che una via era stata già riasfaltata da Aqp e si è intervenuti su altra via, di eguale estensione”. Da qui la fiducia espressa sull’esito della controversia: “Siamo sereni che alla fine nessuna somma verrà restituita”. “Sannicola Cambia” annuncia anche un’interrogazione formale per chiedere alla Regione se la procedura sia stata applicata soltanto al Comune di Sannicola, circostanza della quale il gruppo si dice certo e sulla quale intende ottenere spiegazioni. Nella replica ribadisce l’assenza di una sentenza di condanna, la necessità di chiarire le indagini in sede dibattimentale e afferma che su due delle procedure richiamate vi sarebbe stata un’assoluzione. Il comunicato si chiude con un passaggio polemico: “Sarebbe assurdo oltre che illegittimo pensare che ci sia qualcuno che stia abusando costantemente del proprio ruolo, per sole vendette personali… Ai posteri l’ardua sentenza”.