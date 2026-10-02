Una società patriarcale nei secoli ha ignorato le eccellenze al femminile

LECCE – Nella conferenza del 30 settembre scorso, tenutasi nel salone conferenze del Palazzo “Adorno” della provincia di Lecce, si è presentato un progetto dalle finalità particolarmente attuali. Il nome dato al progetto “Le Donne Invisibili”, esplicita in modo chiaro il punto di partenza dal quale iniziare un lungo percorso, irto di difficoltà di ogni genere, che permetta l’attuazione di un programma che come meta finale realizzi una vera, consolidata e definitiva parità di generi. Tutto nasce da una considerazione fatta dalla professoressa Giuseppina Greco docente di Storia dell’Arte nonchè ideatrice e responsabile scientifico dell’iniziativa. La professoressa Greco ha equiparato l’emarginazione femminile che per secoli si è perpetrata nell’Arte, con quella che ancora oggi in ogni angolo del mondo ed in ogni ambito sociale si attua nei confronti delle donne.

L’Arte è forse l’ambito più evidente di questa becera discriminazione. Per secoli abbiamo assistito ad una imperdonabile e diseducativa lacuna fatta colpevolmente da coloro che hanno scritto centinaia, migliaia di volumi dedicati alla storia dell’Arte mondiale. Per secoli le donne che esprimevano Arte, al pari e a volte dai risultati superiori ai colleghi uomini, sono state escluse, dimenticate, emarginate e spesso ridimensionate dai manuali ufficiali di Storia dell’Arte. Le motivazioni e le cause di tutto ciò sono molteplici, tra queste: barriere sociali, ristrettezze economiche e pregiudizi istituzionali. Le donne sono state escluse dalle Accademie, dalle scuole d’Arte, dallo studio del disegno del nudo anatomico, considerato essenziale per eseguire opere di grande pittura. Una narrazione patriarcale ha snaturato il talento delle donne etichettando il lavoro femminile spesso e volentieri come “Semplice Decorazione”, non riconoscendone la forza, la tecnica e talvolta l’innovazione.

Michaelina Wautier pittrice fiamminga del XVII secolo dal talento eccelso veniva offesa e umiliata perchè sistematicamente le sue opere venivano attribuite ad artisti uomini. Hilm af Klint pittrice svedese e pioniera nell’ambito dell’astrattismo pittorico, lo sviluppò e lo realizzò agli inizi del ‘900 ben diversi anni prima del più famoso e celebrato Kandinsky. Dal XVI al XX secolo ci furono eccellenti pittrici: Artemisia Gentileschi, Fede Galizia, Marina Abramovic e tante altre. Linda Nochlin storica dell’arte e scrittrice statunitense nel suo saggio del 1971 ha spiegato i motivi dell’assenza delle donne nei manuali d’Arte che possiamo condensare in questa frase “le donne non sono menzionate non perchè siano prive di talento ma per l’assoluta mancanza di pari opportunità”.

Con Frida Kahlo (Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon) pittrice messicana, possiamo affermare che c’è stato un primo cambiamento di rotta, lei fu tra le prime ad essere considerata stella in un firmamento dove brillavano solo nomi maschili. Nata nel 1907 a Città del Messico e morta nel 1954, dal corpo esile tutto energia allo stato puro. Una vita travagliata piena di dolore e soddisfazioni, ma soprattutto vissuta in assoluta libertà senza paura di trasgredire. La prima sudamericana a cui gli Stati Uniti nel 2001 dedicarono un francobollo, il cinema l’ha immortalata in un film autobiografico nel 2002 e numerosi sono i documentari che parlano della sua vita. In Italia anche la musica le ha riservato una grande attenzione, nel 2019 una coppia insolita composta da Adriano Celentano e Marco Mengoni le edicarono una canzone dal titolo “La Casa Azul”. Ma come si dice, una rondine non fa primavera e di strada da fare ce ne tanta.

Per raggiungere le finalità del progetto si sta costituendo una “Rete Scolastica” che coinvolgerà tutti gli studenti i quali attraverso la ricerca contribuiranno ad una riscrittura fatta con giustezza di quanto il ruolo delle donne ha rappresentato nella Storia dell’Arte. Proprio partendo dalla scuola, palestra e fucina dei futuri uomini e donne di domani, si spera di cambiare la società, putroppo palcoscenico quotidiano di violenze e discriminazioni varie nei confronti delle donne. Al momento si coinvolgeranno gli Istituti Comprensivi per poi inserire nella rete anche quelli di secondo grado. Come detto il percorso è lungo e ricco di ostacoli, ma questo non fa paura ai promotori. Si deve pur cominciare a scardinare le fondamenta di una società che è ancora lontana dall’accettare la parità di generi in ogni ambito: lavoro, politico, imprenditoriale, istituzioni.

Il coro sentito nella riunione del 30 settembre è stato unanime e tutti i rappresentanti hanno dato il completo appoggio delle componenti sociali che rappresentavano e di quello personale. Hanno preso parte al tavolo dei relatori ed hanno preso la parola: Prof.ssa Giuseppina Greco; Prof. Pantaleo Antonio Conte (dirigente dell’I.C. “A. Diaz” di Vernole e Castrì primo firmatario del protocollo); Prof.ssa Sarah Siciliano (Unisalento); Avv. Simona Manca (Segreteria Ministero dell’Istruzione e del Merito); Dott.ssa Filomena D’Antini (Consigliera Nazionale di Parità); Dott. Fabio Tarantini (Presidente Provincia di Lecce); S.E. Dott. Natalino Manno (Prefetto di Lecce). Nel corso della riunione si sono letti i messaggi beneauguranti di chi non è potuto intervenire, del Senatore Roberto Marti (Commissione Cultura e Istruzione) e della On. Chiara Gemma (Europarlamentare Commissione uguaglianza di genere). Ci uniamo agli auguri di tutti e porgiamo un sentito in bocca al lupo per la riuscita di questo nobile progetto.