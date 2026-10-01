Lecce, proposta la cittadinanza onoraria ai genitori di Giulio Regeni

LECCE – Riconoscere una battaglia per la verità e la giustizia che, dal dolore per la perdita di un figlio, è diventata un impegno per i diritti di tutti. È il significato della proposta di cittadinanza onoraria a Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, presentata questa mattina dai consiglieri comunali di Lecce Città Pubblica. L’iniziativa è stata sottoposta a tutti i componenti del Consiglio comunale, con l’obiettivo di raccogliere la più ampia condivisione intorno al riconoscimento. Al centro della motivazione c’è la tenacia con cui i genitori di Giulio hanno continuato a chiedere giustizia, affrontando ostacoli apparentemente insuperabili senza rinunciare alla fiducia nelle istituzioni. Un percorso che i promotori indicano come una testimonianza di responsabilità civile, capace di unire cittadini, associazioni e istituzioni nella difesa della dignità umana, dell’inviolabilità del corpo e del diritto di ogni persona a essere protetta dall’arbitrio del potere.

La motivazione richiama la sentenza della Corte d’assise di Roma del 28 settembre 2026 come una tappa di questo lungo cammino, che rinnova il valore civile dell’impegno della famiglia. “Nessuna persona può essere privata arbitrariamente della propria libertà, torturata o uccisa nell’impunità; nessuna ragione di Stato può giustificare la rinuncia alla verità e alla tutela dei diritti fondamentali”, si legge nel testo che accompagna la proposta. Il riconoscimento intende anche dare forma a un rapporto costruito negli anni tra Lecce e la famiglia Regeni. Paola Deffendi e Claudio Regeni sono stati più volte ospiti del festival Conversazioni sul futuro e dell’Università del Salento, condividendo con cittadini, studenti e ricercatori la loro richiesta di verità e giustizia.

Un legame che trova espressione nell’intitolazione del dottorato dell’ateneo in Human and Social Sciences, “In ricordo di Giulio Regeni, ricercatore”, e nella panchina gialla dedicata a Giulio il 29 aprile 2021 su viale dell’Università, davanti a Palazzo Codacci-Pisanelli. Quel segno permanente nello spazio pubblico è stato realizzato da Diffondiamo Idee di Valore, Conversazioni sul futuro e Lecce Città Pubblica, con la partecipazione di Amnesty International Lecce e la collaborazione del Comune, per custodire la memoria di Giulio e del suo sguardo aperto sul mondo. La proposta porta ora all’attenzione del Consiglio comunale la possibilità di consolidare questo rapporto attraverso la cittadinanza onoraria, riconoscendo nei suoi genitori un esempio da trasmettere alle nuove generazioni: custodire la memoria, contrastare l’indifferenza e continuare a chiedere che il diritto protegga ogni persona dagli abusi del potere. Per i promotori, la ricerca di giustizia per Giulio riguarda l’intera comunità democratica. Accogliere Paola e Claudio nella comunità civica leccese significherebbe fare proprio quell’impegno, riaffermando il valore universale della dignità umana e del rispetto dei diritti.