Festival del Cinema Europeo a Lecce: omaggio al maestro dell’animazione Enzo d’Alò

LECCE – Il grande cinema d’autore incontra l’universo del disegno animato nella XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, in programma dal 7 al 14 novembre 2026 presso la Multisala Massimo di Lecce. La rassegna leccese dedicherà un’ampia retrospettiva alla carriera di Enzo d’Alò, figura di spicco dell’animazione internazionale e tra i pochi autori del settore capaci di distribuire i propri lavori su scala globale.

Il percorso monografico consentirà al pubblico di rivedere sul grande schermo la filmografia integrale del regista. La selezione spazia dall’esordio del 1996 con La freccia azzurra alla versione restaurata del capolavoro La Gabbianella e il gatto, passando per Momo alla conquista del tempo, Opopomoz, Pinocchio, Pipì, Pupù e Rosmarina in: Il mistero delle note rapite e il più recente Mary e lo spirito di mezzanotte.

In cartellone figura anche Il flauto magico, episodio speciale legato alla serie tv Pipì, Pupù e Rosmarina, nata dalla collaborazione con Vincenzo Cerami. Accanto alla dimensione cinematografica troverà spazio la produzione letteraria con la presentazione del romanzo Oceani di carta, scritto da d’Alò insieme a Giacomo Scarpelli per Salani Editore.

Il momento clou delle giornate dedicate al regista sarà la cerimonia di consegna dell’Ulivo d’Oro alla carriera, accompagnata da una masterclass condotta dal critico e curatore Davide Di Giorgio. L’incontro offrirà un’occasione di confronto sulla poetica visiva, la sensibilità musicale e le tecniche narrative che contraddistinguono la sua produzione.

“Nel suo cinema, la maestria dell’animazione e la poesia visiva si intrecciano a storie universali”, precisa Alberto La Monica, direttore artistico del Festival, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa che coinvolgerà direttamente anche gli studenti degli istituti del territorio.

La manifestazione è ideata e prodotta dall’Associazione Culturale “Art Promotion” con il sostegno della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e del Comune di Lecce.