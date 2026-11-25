RACALE (Lecce) – “Contro le donne non è mai un gioco ma è libertà, ascolto, rispetto”. La comunità di Racale si mobilita nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un paese che, purtroppo, ha vissuto nel recente passato un episodio di cronaca gravissimo, come l’omicidio di una donna per mano del figlio. Così, per sensibilizzare le nuove generazioni, il dirigente scolastico Salvatore Negro dell’Istituto Superiore “Filippo Bottazzi” ha convocato un’assemblea di istituto proprio per sensibilizzare le nuove generazioni nella giornata internazionale sulle donne. U

na mattinata di riflessione, testimonianze e confronto per ribadire con forza che la lotta alla violenza di genere riguarda tutti. Presso la sede coordinata di Racale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi”, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è svolto un incontro che ha coinvolto studenti, docenti, istituzioni e rappresentanti del territorio. L’iniziativa è nata dalla convinzione che la prevenzione della violenza passi anzitutto dalla cultura del rispetto e dall’educazione delle giovani generazioni. Per questo motivo la scuola ha promosso un momento di approfondimento volto a sensibilizzare gli studenti sul valore della libertà, della dignità della persona e sulla necessità di contrastare ogni forma di sopraffazione e discriminazione.

All’evento sono stati invitati la vicesindaca, della città di Racale dott.ssa Elisa Francioso, l’avvocato Biagio Palamà, cassazionista penalista, il Signor Donato Rizzello, comandante della Stazione dei Carabinieri di Racale, e il vicecomandante Signor Attanasio, da anni impegnati nella promozione della legalità e nel contrasto alle forme di emarginazione sociale. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come la violenza sulle donne non possa essere considerata una questione privata, ma una ferita che coinvolge l’intera società. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di riconoscere quei comportamenti che troppo spesso vengono erroneamente interpretati come manifestazioni d’amore: il controllo, la gelosia possessiva e le limitazioni della libertà personale. L’amore autentico, è stato ricordato agli studenti, si fonda invece sul rispetto, sull’ascolto e sulla libertà reciproca. Significativo il messaggio rivolto ai giovani, chiamati a diventare protagonisti di un vero cambiamento culturale attraverso i piccoli gesti quotidiani, le parole utilizzate nei rapporti interpersonali e il coraggio di non rimanere indifferenti di fronte a comportamenti discriminatori o violenti.

“La lotta alla violenza sulle donne non può essere affidata a una sola voce, ma deve diventare un impegno condiviso», è stato evidenziato durante la manifestazione, richiamando l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni, forze dell’ordine e associazioni del territorio per costruire una rete educativa capace di prevenire ogni forma di abuso.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto a tutte le associazioni presenti, che con il loro impegno quotidiano rappresentano un presidio fondamentale nella promozione della cultura del rispetto e della tutela dei diritti. Gratitudine è stata espressa anche agli ospiti intervenuti, che hanno messo a disposizione degli studenti la propria esperienza professionale e umana, offrendo preziosi spunti di riflessione e confronto. Un sentito grazie è andato infine al corpo docente dell’Istituto di Istruzione Superiore “Filippo Bottazzi” e dell’Istituto Comprensivo “Angelo Vassallo” di Racale, che con dedizione e sensibilità educano quotidianamente le nuove generazioni ai valori della legalità, della responsabilità e del rispetto reciproco.

Gli studenti dei due istituti sono stati protagonisti della giornata attraverso la lettura di riflessioni personali, testi e poesie dedicate alle vittime della violenza e all’importanza della costruzione di relazioni fondate sulla libertà e sul rispetto reciproco. Gli ospiti hanno invitato i giovani a sviluppare una maggiore consapevolezza affettiva e relazionale, ricordando che l’amore autentico non limita la libertà, non umilia e non genera paura, ma si fonda sull’ascolto, sul rispetto e sulla fiducia reciproca.

Il messaggio conclusivo della giornata è stato affidato proprio agli studenti, indicati come i principali artefici del cambiamento culturale necessario per superare stereotipi, pregiudizi e atteggiamenti discriminatori. La scuola, insieme alle famiglie, alle istituzioni e alle associazioni del territorio, è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Una mattinata intensa e partecipata che ha saputo trasformare una ricorrenza in una concreta occasione di crescita civile, confermando come la collaborazione tra scuola e territorio rappresenti uno strumento indispensabile per costruire una comunità fondata sul rispetto dei diritti e della dignità di ogni persona.