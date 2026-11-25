BORGAGNE (Lecce) – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Sezione Socialista di Borgagne “Antonio Califati” e l’Associazione Politeia – Laboratorio politico e culturale promuovono l’iniziativa “Fimmine Fimmine – Parità di genere: diritti, opportunità e futuro”, che si terrà giovedì 26 novembre 2026, alle ore 18:30, presso Palazzo Sciurti a Borgagne.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare uno spazio di confronto e riflessione sulla condizione femminile nella società contemporanea, con particolare attenzione alla situazione delle donne nel mondo del lavoro, alle discriminazioni di genere, alle disparità retributive, alle difficoltà di accesso e progressione professionale, alle molestie e alle diverse forme di violenza che si manifestano nei contesti lavorativi.

Il confronto prenderà in esame gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con particolare riferimento all’Obiettivo 5, relativo alla parità di genere, e all’Obiettivo 8, dedicato al lavoro dignitoso e alla crescita economica, analizzando i progressi compiuti e le criticità ancora esistenti a livello internazionale e nazionale.

Particolare attenzione sarà riservata alla situazione italiana e alle persistenti disparità tra Nord e Sud del Paese, approfondendo le difficoltà occupazionali delle donne nel Mezzogiorno, l’indipendenza economica, la precarietà lavorativa, la conciliazione tra vita privata e professionale e l’accesso ai servizi.

Attraverso il contributo di professioniste e rappresentanti delle istituzioni, saranno approfonditi gli strumenti di tutela, le conquiste sociali e giuridiche e le prospettive future per il raggiungimento di una concreta parità di genere.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’avvocata Loredana Capone, consigliera regionale, dell’avvocata Laura Alemanno, consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità, e dell’avvocata Sandra Zappatore, presidente provinciale di Lecce di Prossima.

A moderare l’incontro sarà l’avvocata Elena Papadia, presidente dell’Associazione Politeia – Laboratorio politico e culturale.

L’iniziativa sarà anche un’occasione di dibattito aperto e partecipato, dando spazio a tutte le persone del pubblico che vorranno intervenire, esprimere la propria opinione, condividere esperienze personali e offrire il proprio contributo alla riflessione collettiva.

La scelta del titolo “Fimmine Fimmine” richiama le radici culturali e linguistiche del territorio salentino, ponendo al centro del dibattito le donne, le loro esperienze, i loro diritti e il loro ruolo nella società.

L’obiettivo è andare oltre la celebrazione della ricorrenza del 25 novembre, promuovendo un confronto concreto sulle disuguaglianze ancora esistenti e sulla necessità di costruire una società fondata sulla dignità, sul rispetto e sull’uguaglianza sostanziale.

La parità di genere e il contrasto alla violenza sulle donne non sono questioni esclusivamente femminili, ma rappresentano una responsabilità dell’intera comunità.