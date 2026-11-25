Cinquant’anni di vita, ricordi e un’amicizia che il tempo non è riuscito a cancellare. Un traguardo speciale da celebrare insieme, proprio come ai vecchi tempi dell’Istituto professionale per i servizi sociali, “V -A anno scolastico 94/95”, quando tra i banchi di scuola nascevano legami destinati a durare per sempre. I compagni di scuola della classe 1976 hanno scelto un modo davvero originale e indimenticabile per festeggiare i loro 50 anni di amicizia: una splendida crociera, trasformando questa ricorrenza in un’occasione di incontro, allegria e condivisione.Non una semplice vacanza, ma un viaggio nel tempo, tra aneddoti, risate, fotografie e tanti ricordi di quegli anni spensierati trascorsi insieme sui banchi di scuola. Le strade della vita, con il passare degli anni, possono aver portato ognuno in direzioni diverse, ma il filo dell’amicizia è rimasto sempre saldo.

A bordo della nave, tra panorami mozzafiato, momenti di festa e nuove esperienze, i protagonisti di questa bella iniziativa hanno potuto riscoprire il piacere di stare insieme, dimostrando che certi rapporti non conoscono distanze né scadenze. Cinquant’anni rappresentano una tappa importante, ma festeggiarli insieme agli amici di una vita rende tutto ancora più speciale. Perché gli anni passano, cambiano le abitudini e si accumulano esperienze, ma quando ci si ritrova tra vecchi compagni di scuola sembra di tornare indietro nel tempo. La loro crociera è molto più di un viaggio: è la celebrazione di mezzo secolo di amicizia, un bellissimo esempio di come i legami autentici possano resistere al tempo. E mentre la nave solca il mare, resta una certezza: i 50 anni si festeggiano una volta sola, ma un’amicizia così bella merita di essere celebrata ogni giorno.