LECCE – Giovedì 26 e venerdì 27 novembre al Cinelab Bertolucci di Lecce due nuovi appuntamenti di “Cineterritorio”, la rassegna di Oikos aps che integra proiezioni e talk tematici dedicati ai territori, ai conflitti che li attraversano e alle pratiche collettive che provano a trasformarli.

Cineterritorio è promossa nell’ambito del progetto SemiNativi – Coltivare comunità, sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD, realizzato in partenariato con Salento km0 (capofila), Agribimbi, Fattizze d’Arneo, Oikos, Eccom, un progetto integrato e transgenerazionale che promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche.

La rassegna

Cineterritorio è un invito a guardare, discutere e prendere posizione, provare a leggere il territorio non come uno sfondo, ma come uno spazio vivo.

Al centro la scuola, gli spazi della memoria e della partecipazione, le città, le economie, l’ambiente e le comunità. «Se il territorio non è soltanto il luogo in cui viviamo, ma uno spazio in cui si esercitano diritti, si producono conflitti e si costruiscono possibilità – dichiarano gli organizzatori – allora conoscerlo significa anche capire chi lo abita, chi lo attraversa e chi prova a cambiarlo».

La rassegna è in programma presso il Cinelab Bertolucci, nel Cineporto di Lecce (via Vecchia Frigole 36).

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.

Il programma di questa settimana

Dopo i primi due appuntamenti della scorsa settimana, il programma prosegue giovedì 26 novembre con una serata incentrata su memoria, resistenza e il prezioso ruolo degli archivi, con la proiezione del documentario “43 cassette” di Giacomo Villa e l’incontro con Mimmo Quarta conduttore di R&D Vibes, Benedetta Terminello dell’Ex Opg Je so’ pazzo di Napoli; modera la giornalista Alessandra Lupo.

Dopo quasi vent’anni, 43 cassette Mini DV sono state digitalizzate, recuperando l’archivio video dello Spazio Sociale Occupato Ex 51 di Roma. Un repertorio amatoriale e militante, perlopiù inedito, composto da lotte, da dibattiti e da interviste. Proprio queste ultime sono il cuore del documentario: dall’ex fornaciaro Renato Sagratella, che rievoca il duro lavoro nelle fornaci della Valle dell’Inferno, nome con cui era conosciuto il quartiere romano di Valle Aurelia prima della guerra. Le immagini restituiscono le voci di partigiani, militanti e protagonisti di diverse stagioni della storia italiana: da Giovanni Pesce a Claudio Cianca, da Biagio Miccheli a tante altre persone che, attraverso le proprie testimonianze, raccontano esperienze di lotta, antifascismo, lavoro e resistenza. Una riflessione sulla memoria come pratica collettiva, sulle storie delle lotte e sul ruolo dei centri sociali autogestiti come presìdi territoriali di cultura, socialità, cittadinanza attiva, partecipazione e produzione di conoscenza. Luoghi in cui le comunità si incontrano, si organizzano, costruiscono relazioni e tengono vive esperienze di resistenza e trasformazione sociale.

Venerdì 27 novembre al centro il rapporto tra città, persone e possibilità di rigenerazione con il documentario “L’altra città” di Christian Sabatelli e Pippo Cariglia e l’incontro con il regista Cristian Sabatelli, Andrea Ferreri di Edizioni BePress, Daniele Ianne dello spazio culturale Casello della Cupa; modera Valerio Pascali.

In un ex ospedale psichiatrico, un campo di calcio abbandonato diventa un laboratorio sociale.

Le storie di alcuni migranti, ciascuno con un destino diverso, si intrecciano in un torneo di calcio antirazzista. Tra urla, linee storte e pietre in mezzo al campo, il film racconta una Lecce meno visibile: un luogo reale, ma spesso ignorato, in cui lo sport diventa occasione di relazione, partecipazione e costruzione di un pensiero comune.

Una riflessione sul diritto alla città, sul ruolo degli spazi autogestiti e delle pratiche collettive nel costruire relazioni, partecipazione e possibilità di incontro.

SEMInativi – coltivare comunità

SEMInativi – coltivare comunità promuove la cittadinanza attiva intorno a tematiche ecologiche mettendo in rete energie e luoghi culturali e sociali già attivi sul territorio, unendo educazione, arte, ecologia e socialità.

Stare nella natura, partecipare a una piantumazione collettiva o a un’opera d’arte ambientale, “sporcarsi le mani”: unendo pratica ecologica e creatività artistica, il progetto mira a coinvolgere e aggregare nuovi volontari attivi sul territorio, in particolare tra i più giovani.

L’obiettivo è mostrare come il volontariato possa essere un’attività stimolante ed efficace, capace di generare benessere sia per chi vi partecipa sia per la comunità e l’ambiente.

Dalla rete sinergica di progetti e attività costruita da SEMInativi, nei territori di Zollino, Lecce, Cutrofiano, Collepasso e Nardò è già in corso lo sviluppo di un Parco rurale diffuso in cui realizzare una community educativa, con i giovani protagonisti di percorsi di sperimentazione, co-progettazione, creatività, agricoltura sociale, cittadinanza attiva. Il Parco rurale diffuso mette in rete diversi spazi pubblici e luoghi privati gestiti da enti del terzo settore, già presidi di rigenerazione, rafforzandone l’impatto sociale.

Attraverso una metodologia partecipativa, vengono attivati momenti di aggregazione e di riflessione sui temi della collaborazione attiva del cittadino alla tutela del territorio, e con il coinvolgimento di enti e istituzioni.

Tra le azioni di punta del progetto SEMInativi ci sono il Vivaio di Comunità, un incubatore per “i boschi del futuro” inaugurato di recente a Fattizze d’Arneo (Nardò, Le) e la Casa delle sementi già attiva presso Piantagrani, in agro di Cutrofiano, uno spazio comunitario per custodire, scambiare e propagare i semi contadini nato dalla collaborazione di Salento Km0 – che a Piantagrani ha la sua sede operativa – e Monoculture Meltdown – CLIMAVORE x Jameel at RCA.

Tra le attività dedicate ai più piccoli, il circo teatro segue il CineGreen, il cineforum di film di animazione ideato da Oikos realizzato in quattro appuntamenti presso il laboratorio urbano To Kalò Fai di Zollino (Le).