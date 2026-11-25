LECCE – Il cantiere dell’ex Foro Boario non è ancora partito, ma per il Comune di Lecce fermare adesso l’iter del nuovo hub intermodale potrebbe mettere a rischio il finanziamento da 29 milioni di euro. È uno degli argomenti sollevati questa mattina davanti al Tar di Lecce, dove il collegio presieduto da Antonio Pasca ha discusso la richiesta di sospendere gli atti di approvazione del progetto. La decisione cautelare è attesa entro domani mattina. L’udienza era stata rinviata il 28 ottobre su richiesta del Comune, dopo la notifica di un ulteriore ricorso e di motivi aggiunti. Al centro della controversia c’è il parcheggio da 766 posti auto, distribuiti su tre livelli fuori terra, pensato per consentire a chi arriva in macchina di proseguire con il trasporto pubblico. Il Comitato cittadino Foro Boario, assistito dagli avvocati Matteo Spatocco ed Elettra Pinzani, contesta il passaggio dall’ipotesi interrata al multipiano, che giudica sovradimensionato. Nel ricorso vengono sollevate questioni legate all’impatto paesaggistico e ambientale della struttura e alle ricadute sulle aree verdi. Tra le osservazioni dei ricorrenti figura anche il timore di perdere la visuale e l’impatto dei lavori sull’intera vita dell’area e sul verde. Alla contestazione si sono aggiunti alcuni titolari di esercizi commerciali della zona.

L’avvocato Pietro Quinto, che rappresenta il Comune, ha chiesto di respingere l’istanza cautelare. Secondo la difesa, i lavori non sono iniziati e il procedimento è ancora nella fase amministrativa. Manca quindi il periculum in mora, cioè il rischio che, durante l’attesa della sentenza, si produca un danno grave e irreparabile. Per Palazzo Carafa ci sono dunque le condizioni per discutere il ricorso nel merito senza sospendere gli atti. La difesa ha richiamato anche la scadenza di fine anno per la stipula del contratto, sostenendo che il mancato rispetto del termine potrebbe compromettere il finanziamento, legato ai tempi, ai costi e alla funzione di interscambio dell’opera. L’amministrazione contesta anche la fondatezza del ricorso e richiama lo studio di fattibilità, che ha indicato la soluzione fuori terra come la più conveniente, anche per le difficoltà degli scavi in profondità. In udienza è stata inoltre sollevata la questione della legittimazione del comitato. Per la difesa del Comune, il gruppo non avrebbe la stabilità, la rappresentatività e il radicamento territoriale necessari per agire in giudizio. “È nato ad hoc per impugnare”, ha sostenuto l’avvocato Francesco Romano, che difende, insieme a Leonardo Maruotti e Lorenzo Botteon, il raggruppamento di progettisti guidato da Mate. Al Tar spetta ora decidere se sospendere gli atti in attesa del giudizio di merito.