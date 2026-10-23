Giornata internazionale della spina bifida: domenica 25 ottobre Palazzo Adorno si colora di verde

LECCE – Una domenica tinta di verde. Il 25 ottobre anche la Provincia di Lecce partecipa alla Giornata internazionale della spina bifida e idrocefalo, e illuminerà di verde Palazzo Adorno. L’Ente di Palazzo dei Celestini ha infatti aderito all’iniziativa di sensibilizzazione “Insieme diamo fiato alla speranza”, promossa dall’Associazione Spina Bifida Italia (ASBI) Puglia – Organizzazione di volontariato.

Il gesto simbolico di illuminare per tutta la serata la sede istituzionale provinciale, che si unisce a tanti altri monumenti in tutta la Puglia, intende sensibilizzare l’opinione pubblica su queste gravi malformazioni congenite a carico del sistema nervoso centrale, che comportano la compromissione motoria degli arti inferiori fino alla paralisi, la deviazione della colonna vertebrale, l’ancoraggio del midollo, la disfunzione dell’apparato urinario e altre problematiche connesse.

La campagna di sensibilizzazione, che coinvolge Enti e associazioni, mira ad accrescere la consapevolezza e la comprensione di queste patologie, a difendere e promuovere i diritti delle persone che ne sono affette, a diffondere le possibilità di prevenzione attraverso l’assunzione dell’acido folico prima e dopo la gravidanza. L’ASBI Puglia, che da trent’anni riunisce i pazienti e i familiari pugliesi, chiede inoltre di sostenere l’iniziativa della Giornata indossando un fiocchetto verde e condividendo contenuti sui social con l’hashtag #WSBHD26 (World Spina Bifida & Hidrocephalus Day), promossa dalla Federazione Internazionale per la spina bifida e Idrocefalo. L’associazione ASBI è anche promotrice del convegno regionale “Spina Bifida Puglia: in cammino da 30 anni”, che si terrà a Bari il prossimo 14 novembre.