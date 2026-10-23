Annuncia il suicidio via sms alla fidanzata, scatta l’allarme e viene salvato dalla polizia

TORRE MOZZA (Lecce) – Era su un pontile a Torre Mozza, pronto a gettarsi in acqua, ma fortunatamente è stato salvato dagli agenti di polizia, intervenuti dopo l’allarme lanciato dai genitori.
I fatti risalgono a qualche giorno fa. Il ragazzo aveva inviato alla fidanzata un messaggio in cui manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo. Preoccupati per la sua incolumità, i genitori hanno contattato la sala operativa della Questura di Lecce.
Sono partiti subito i poliziotti Salvatore, Angelo, Antonio e Davide, in servizio alle Volanti del Commissariato di Taurisano. Con il supporto della Centrale operativa, intorno alle 5 del mattino sono riusciti a localizzare il giovane attraverso brevi messaggi scambiati con la fidanzata.
Raggiunto il posto, nei pressi di un corso d’acqua, gli agenti hanno trovato l’auto aperta e il ragazzo poco distante, su un pontile, intenzionato a gettarsi nelle acque sottostanti.
I poliziotti sono intervenuti immediatamente, bloccandolo e mettendolo in salvo. Il giovane è stato poi affidato alle cure dei sanitari.
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