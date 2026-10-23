Lecce-Juve: Di Francesco punta sul tridente. Bianconeri in debito di ossigeno

Il Via del Mare si prepara a una domenica da vivere tutta d’un fiato. Lecce-Juventus, in programma il 25 ottobre alle 18, mette in palio punti pesanti e porta con sé una curiosità statistica che racconta bene il peso della sfida: mai, nella storia della Serie A, le due squadre si erano affrontate dall’ottava giornata in avanti con meno di tre punti di distanza in classifica. Un dato che alimenta le ambizioni salentine e rende il confronto ancora più interessante. Per il Lecce di Eusebio Di Francesco l’obiettivo è sfruttare il fattore campo e giocarsi le proprie carte contro una delle avversarie più prestigiose del campionato. I giallorossi dovrebbero presentarsi con il consueto 4-3-3, un sistema che punta sull’equilibrio in mezzo al campo e sulla velocità degli esterni per provare a sorprendere la retroguardia bianconera.

Lecce, spazio al tridente: Geubbels riferimento offensivo

Davanti a Falcone, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Veiga e Gallo sulle corsie esterne, con Gaspar e Tiago Gabriel al centro. Un reparto chiamato a mantenere alta la concentrazione, soprattutto contro la qualità e i movimenti degli attaccanti juventini. In mediana, Kaba, Ngom e Maleh dovrebbero formare il terzetto incaricato di garantire corsa, aggressività e copertura, ma anche di accompagnare la manovra offensiva. La capacità di reggere il confronto nella zona nevralgica del campo potrebbe rivelarsi decisiva per consentire al Lecce di restare compatto e ripartire con efficacia. Le maggiori attese sono però concentrate sul reparto offensivo. N’Dri e Fatah dovrebbero agire ai lati di Geubbels, riferimento centrale del tridente. Velocità, attacchi alla profondità e capacità di sfruttare gli spazi saranno le armi a disposizione dei salentini per provare a mettere in difficoltà la retroguardia juventina. Per il Lecce sarà fondamentale non limitarsi a difendere, ma cercare di rendersi pericoloso ogni volta che se ne presenterà l’occasione. Restano indisponibili Berisha, Ilic e Coulibaly, assenze che restringono le alternative a disposizione di Di Francesco.

Juventus, Spalletti tra assenze e soluzioni da trovare

Sul fronte bianconero, Luciano Spalletti dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Davanti a Vicario, la linea a tre dovrebbe essere composta da Kalulu, Bremer e Lucumi. Sulle fasce spazio a McKennie e Cambiaso, con Sarr e Douglas Luiz in mezzo al campo. Alle spalle dell’unica punta Kolo Muani dovrebbero muoversi Nico Gonzalez e Alajbegovic, incaricati di dare qualità alla manovra e creare superiorità tra le linee. La Juventus dovrà però fare i conti con una lista di indisponibili importante: Ekhator, Milik, Locatelli, Thuram, Yildiz, Grabara e Conceicao. Assenze che potrebbero incidere sulle scelte iniziali e sulle possibilità di cambiare volto alla partita a gara in corso. Per il Lecce, dunque, la sfida rappresenta un’occasione da affrontare con coraggio e attenzione. I precedenti sorridono ai bianconeri, ma il calcio offre sempre la possibilità di riscrivere le statistiche. E davanti al proprio pubblico, i giallorossi cercheranno di trasformare il calore del Via del Mare in un’arma in più.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.

Indisponibili: Berisha, Ilic, Coulibaly.

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi; McKennie, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

Indisponibili: Ekhator, Milik, Locatelli, Thuram, Yildiz, Grabara, Conceicao.

I precedenti: bianconeri avanti, ma il Lecce cerca la sorpresa

Il bilancio recente degli scontri diretti in Serie A è favorevole alla Juventus: dal 2004/05 in avanti, i salentini hanno conquistato una sola vittoria in 20 confronti, a fronte di cinque pareggi e 14 successi bianconeri. L’ultimo successo giallorosso in questo periodo risale al 20 febbraio 2011, quando il Lecce si impose per 2-0 grazie alle reti di Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci.

Anche il rendimento esterno della Juventus al Via del Mare racconta una tradizione complicata per i padroni di casa: soltanto l’Inter ha ottenuto più vittorie in trasferta contro il Lecce in Serie A. I bianconeri ne hanno raccolte 12, tante quante la Roma, con cinque pareggi e tre successi salentini.

A Numeri che pesano, ma che non cancellano le opportunità di una partita tutta da giocare. Domenica alle 18 il Lecce avrà il compito di trasformare le proprie ambizioni in una prestazione concreta, cercando di mettere in difficoltà la Juventus e regalare al pubblico salentino una serata da ricordare.