Furti continui nelle chiese: chiesto il carcere per un ladro sacrilego seriale

GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Rischia il carcere D.R., un 40enne di Gagliano del Capo, per una serie di furti consumati negli ultimi mesi. La decisione verrà adottata dalla giudice Anna Paola Capano subito dopo l’interrogatorio preventivo. Più colpi contestati: il 4 giugno si sarebbe impossessato, introducendosi all’interno della chiesa Santa Maria delle Grazie, forzando il collettore delle offerte posto dinanzi al simulacro di Sant’Antonio di Padova, protetto da lucchetto, della somma di denaro contenuta: il 26 giugno si sarebbe introdotto all’interno della chiesa San Nicola Magno, manomettendo e capovolgendo il candeliere elettronico collocato ai piedi della Madonna Addolorata, staccandone i rivestimenti in plastica, della somma di 40 euro sottraendola alla Parrocchia rappresentata da don Marco Annesi.

Nella notte immediatamente successiva si impossessato, dopo essere giunto in bicicletta in un distributore di benzina sulla Specchia-Alessano, forzando con un corpo contundente, verosimilmente un piede di porco, la portiera del distributore di bevande e caffè, della somma di 50 euro; il 28 giugno, altro furto quando l’uomo si sarebbe impossessato, introducendosi all’interno della chiesa San Nicola Magno e manomettendo il candeliere elettronico collocato ai piedi della Madonna Addolorata, di una somma in denaro sottraendola alla Parrocchia rappresentata da don Marco Annesi.

Il 5 luglio, poi, c’è il tentato furto del denaro contenuto nella macchina del caffè e nel distributore di prodotti per il lavaggio collocati in una lavanderia a Tiggiano forzandoli e danneggiandoli, senza conseguire l’intento per cause indipendenti dalla propria volontà; ore dopo sarebbe tornato alla carica nello stesso posto forzando e aprendo i distributori automatici, e impossessandosi ella somma di denaro; altro furto sacrilego nella chiesa San Nicola Magno, il 10 luglio, danneggiando e sollevando il candeliere elettronico collocato ai piedi della Madonna Addolorata, per portare poi via il denaro sottraendolo alla Parrocchia rappresentata da don Marco Annesi, a Salve; altro furto in una lavanderia self service a Corsano il 15 settembre quando si sarebbe impossessato, forzando il distributore di caffè e bevande di due cassettiere contenenti monete per circa 100 euro. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Puce.