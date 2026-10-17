Il 25 ottobre screening vascolare al DEA Vito Fazzi per la Giornata Mondiale dell’Ictus

LECCE – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus, che si celebra il 29 ottobre, ASL Lecce promuove per domenica 25 ottobre una mattinata dedicata alla prevenzione delle malattie cerebrovascolari e alla sensibilizzazione sull’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali dell’ictus.

L’iniziativa si svolgerà dalle ore 9 alle ore 12, al primo e al secondo piano del DEA Vito Fazzi di Lecce, con ingresso da via G. Moscati.

I cittadini potranno accedere gratuitamente, senza prenotazione, alle seguenti attività:

colloquio clinico e valutazione del rischio vascolare;

misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e del peso;

ecocolordoppler dei vasi del collo e/o visita cardiologica, per i soggetti individuati come a rischio a seguito della valutazione clinica.

Every M1nute Counts – Ogni minuto conta. È il messaggio che accompagna l’iniziativa e richiama l’importanza del tempo nella gestione dell’ictus: quanto più rapidamente si interviene in caso di ischemia cerebrale, tanto maggiori sono le possibilità di limitare il danno cerebrale e le conseguenze permanenti.

L’ictus rappresenta una delle principali cause di morte e disabilità e costituisce un rilevante problema di salute pubblica. Per questo è fondamentale agire sui fattori di rischio modificabili, tra cui fumo, sedentarietà, alimentazione non equilibrata, sovrappeso, ipertensione arteriosa, diabete, dislipidemie e fibrillazione atriale.

La prevenzione comincia dalla conoscenza del proprio rischio. Adottare stili di vita salutari, sottoporsi ai controlli raccomandati e individuare precocemente eventuali condizioni di rischio può contribuire a ridurre significativamente la probabilità di sviluppare malattie cerebrovascolari.

L’iniziativa del 25 ottobre rappresenta un’occasione per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione e promuovere una maggiore consapevolezza della propria salute vascolare.

La mattinata sarà allietata dalle note della pianista Giulia Giancane Centonze e dal sassofonista Antonio Frascerra.