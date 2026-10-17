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Il 25 ottobre screening vascolare al DEA Vito Fazzi per la Giornata Mondiale dell’Ictus

Una mattinata dedicata alla prevenzione e alla valutazione del rischio vascolare, con controlli gratuiti e ad accesso direttto

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
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