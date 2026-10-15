Dopo la morte dona le cornee: il suo ultimo gesto regala la speranza di tornare a vedere

GALLIPOLI (Lecce) – Un uomo di 78 anni, deceduto nel Reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Gallipoli, ha donato le cornee, nel rispetto della volontà espressa in vita.
Le operazioni di prelievo hanno coinvolto il personale del Reparto di Anestesia e Rianimazione, diretto dal dott. Giancarlo Negro, la Coordinatrice ospedaliera delle donazioni e dei prelievi di organi, dott.ssa Consuelo Portaccio, il referente dell’UOSVD di Oculistica dell’Ospedale, dott. Alessandro Santo, e la Direzione Medica, guidata dal dott. Salvatore Garzya.
Le cornee saranno inviate alla Fondazione Banca degli occhi del Veneto a Mestre dove saranno processate e rese disponibili per il successivo trapianto.
La donazione rappresenta un gesto di grande valore umano e solidarietà, reso possibile dalla volontà del donatore e dal lavoro coordinato dei professionisti sanitari coinvolti.
Il consenso alla donazione di organi e tessuti può essere espresso al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso il Comune, attraverso la propria ASL oppure mediante le associazioni abilitate alla raccolta delle dichiarazioni di volontà.
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