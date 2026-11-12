Ludopatia, utenti più che triplicati nella provincia di Lecce. UIL: “più risorse per la salute, non solo introiti dal gioco”

LECCE – Cresce in maniera significativa la domanda di assistenza per disturbi da gioco d’azzardo (ludopatia) nella provincia di Lecce. In cinque anni, il numero delle persone prese in carico dai servizi sanitari è passato da 67 a 213, con un incremento del 217,9%. È quanto emerge dai dati ufficiali forniti dall’Osservatorio Epidemiologico del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Lecce, a seguito di una specifica richiesta avanzata dalla UIL territoriale.

L’indagine, relativa al periodo 2021-2025, comprende l’utenza dei SerD (Servizi per le Dipendenze) territoriali dell’Asl Lecce e dei Centri specialistici di Muro Leccese e San Cesario di Lecce. I numeri mostrano una crescita costante: 67 persone assistite nel 2021, 81 nel 2022, 126 nel 2023, 183 nel 2024 e 213 nel 2025, di cui 89 nuovi utenti. Tra le persone assistite nell’ultimo anno figurano anche 19 giovani tra i 15 e i 24 anni e 24 persone con almeno 60 anni. L’ASL precisa che i dati riguardano soltanto chi si è rivolto ai servizi specialistici e non rappresentano l’effettiva diffusione del fenomeno, caratterizzato da una significativa componente sommersa.

«Considerare il settore del gioco con vincite in denaro una normale attività d’impresa, al pari di tante altre, rappresenta un grave errore – dichiara Mauro Fioretti, coordinatore territoriale della UIL Lecce – perché significa sottovalutare i rischi per la salute delle persone. Concentrarsi unicamente sul gettito erariale significa dimenticare che esiste un’esigenza sociale di tutela della salute, che richiede risorse e interventi adeguati».

«Un dato, in particolare, balza agli occhi – sottolinea Fioretti –: secondo recenti studi, nella provincia di Lecce sono stati giocati in un solo anno oltre due miliardi e mezzo di euro, considerando complessivamente il gioco fisico e quello online. Nel 2025 la raccolta ha raggiunto i 2 miliardi e 594 milioni di euro, dato che colloca la provincia di Lecce al dodicesimo posto nella classifica nazionale, subito dopo Bergamo e prima di Bologna».

«Non intendiamo promuovere crociate contro il gioco sicuro e responsabile – precisa Fioretti – né ignorare che questo settore rappresenta una fonte di reddito per tanti lavoratori e lavoratrici. Occorre trovare un equilibrio tra la libertà di iniziativa economica, tutelata dall’articolo 41 della Costituzione, e il diritto alla salute riconosciuto dall’articolo 32».

Secondo la UIL, il nodo centrale è rappresentato dall’evidente conflitto di interessi dello Stato: da una parte l’interesse a garantire entrate per il bilancio pubblico, dall’altra il dovere di contrastare le dipendenze e i costi sociali che ne derivano.

«Serve un cambio di prospettiva – sottolinea Fioretti –. Lo Stato dovrebbe investire maggiormente nella spesa sociale, destinando una parte adeguata delle entrate generate dal gioco alla prevenzione, all’assistenza sanitaria e al sostegno delle persone e delle famiglie coinvolte. La tutela della salute deve venire prima delle esigenze di gettito. È necessario, inoltre, un maggiore coinvolgimento degli enti e delle istituzioni locali, a partire dai Comuni e dall’ASL. Pur non intervenendo nella gestione degli aspetti economici del gioco d’azzardo, queste realtà possono svolgere un ruolo importante nella regolamentazione dei punti gioco, soprattutto per quanto riguarda la loro presenza in prossimità dei luoghi sensibili, a cominciare dalle scuole. Allo stesso tempo, occorre portare il tema della ludopatia all’interno dei tavoli di confronto degli Ambiti territoriali sociali, ai quali partecipa anche l’ASL, affinché venga riconosciuto e affrontato come una delle priorità sociali del territorio».

A preoccupare il sindacato è anche la rimodulazione dei finanziamenti nazionali: con la legge di bilancio per il 2025, il precedente Fondo per il gioco d’azzardo patologico è confluito nel nuovo Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione complessiva di 94 milioni di euro, di cui soltanto il 34,25%, poco più di 32 milioni, vincolato a specifici piani regionali contro la ludopatia. Risorse che la UIL giudica insufficienti a rafforzare i servizi territoriali, ancora alle prese con carenze di personale e finanziamenti.

«Occorre invertire la rotta e destinare maggiori risorse alla lotta contro la ludopatia, rafforzando i servizi sanitari e gli interventi di prevenzione – conclude Mauro Fioretti –. Il conflitto di interessi dello Stato può e deve essere gestito subordinando le esigenze di gettito alle priorità della salute pubblica. Non possiamo continuare a considerare il gioco soltanto una fonte di entrate, ignorando il prezzo sociale che sempre più persone e famiglie sono costrette a pagare».