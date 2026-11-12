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Ludopatia, utenti più che triplicati nella provincia di Lecce. UIL: “più risorse per la salute, non solo introiti dal gioco”

I dati ASL richiesti dal Sindacato: da 67 a 213 persone assistite tra il 2021 e il 2025 (+217,9%). Fioretti: «Lo Stato investa maggiormente nella spesa sociale, nella prevenzione e nell'assistenza sanitaria»