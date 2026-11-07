“Chiama la tua ASL”- un nuovo servizio dedicato ai pazienti oncologici seguiti fuori ASL

LECCE – Si chiama “Chiama la tua ASL” il percorso di tutela istituito da ASL Lecce e rivolto ai pazienti oncologici con codice di esenzione 048, in trattamento o in follow-up presso strutture sanitarie esterne alla ASL (perché ad esempio sottoposti a intervento chirurgico per tumore in strutture non afferenti alla ASL Lecce), che hanno necessità di effettuare esami diagnostici e controlli correlati alla propria patologia in provincia di Lecce.

L’obiettivo è offrire un punto di accesso dedicato, evitando il ricorso al canale ordinario del CUP per i primi accessi e garantendo una gestione delle richieste che tenga conto delle specifiche necessità dei pazienti oncologici e dei tempi indicati nelle prescrizioni mediche.

Il nuovo percorso rientra tra gli interventi previsti dal Piano aziendale di recupero e governo delle liste di attesa per il periodo luglio-dicembre 2026 e punta a rafforzare la continuità assistenziale, favorendo, quando possibile, l’erogazione delle prestazioni vicino al domicilio e riducendo gli spostamenti non necessari.

A chi è rivolto il servizio

“Chiama la tua ASL” è destinato ai pazienti con patologia oncologica in fase attiva o in follow-up, in possesso del codice di esenzione 048, che sono seguiti da strutture sanitarie esterne all’ASL Lecce e non risultano già in carico ai Centri di Orientamento Oncologico (C.Or.O.) o alle Unità Operative di Oncologia aziendali.

Il servizio riguarda le prestazioni correlate alla patologia oncologica, come gli esami di controllo durante e dopo la terapia e gli accertamenti previsti nel follow-up, purché accompagnati da una prescrizione appropriata, con quesito diagnostico pertinente e documentazione clinica oncologica di riferimento.

Per i pazienti già seguiti dai C.Or.O. o dalle Oncologie dell’ASL Lecce rimane valido il percorso abituale di presa in carico.

Come si accede

Per usufruire del servizio è possibile chiamare il numero verde 800 426060, selezionando l’opzione dedicata ai pazienti oncologici con esenzione 048.

Il servizio telefonico è previsto il martedì e il giovedì dalle 15:15 alle 17:45 e il venerdì dalle 8:15 alle 13:45.

Al momento della chiamata il paziente dovrà avere a disposizione:

l’impegnativa dematerializzata, con codice NRE ed esenzione 048;

la documentazione clinica oncologica di riferimento;

un recapito telefonico;

un indirizzo e-mail.

Sono accettate esclusivamente impegnative dematerializzate.

“Con Chiama la tua ASL rafforziamo la nostra attenzione verso i pazienti oncologici, in particolare verso coloro che effettuano il proprio percorso terapeutico o di controllo al di fuori delle strutture aziendali. Grazie alla collaborazione tra i servizi coinvolti nella gestione delle prenotazioni e delle liste di attesa, offriamo loro un punto di riferimento dedicato per accedere alle prestazioni sanitarie sul territorio. Ridurre gli spostamenti evitabili e accompagnare i pazienti nella programmazione degli esami e dei controlli significa rendere l’assistenza sanitaria più accessibile, vicina e attenta ai loro bisogni. Il luogo in cui una persona sceglie o ha necessità di curarsi non deve tradursi in maggiori difficoltà nell’accesso alle prestazioni sanitarie. L’attivazione di questo nuovo servizio ci consentirà non solo di prendere in carico tutti i pazienti oncologici del territorio, a prescindere dal luogo in cui hanno deciso di ricevere le prime cure, ma anche di mappare e comprendere le motivazioni che hanno portato i pazienti a compiere le loro scelte, al fine di poter migliorare la nostra offerta sanitaria”, ha dichiarato il Direttore generale di ASL Lecce, Gianluca Capochiani.