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“Chiama la tua ASL”- un nuovo servizio dedicato ai pazienti oncologici seguiti fuori ASL

Un nuovo servizio per accompagnare i pazienti oncologici nell'accesso alle prestazioni sanitarie, semplificare le prenotazioni e favorire la continuità dell'assistenza anche per chi è in cura presso strutture esterne all'ASL Lecce, comprese quelle fuori regione