ASL Lecce, conferiti 464 incarichi di Alta Specializzazione ai dirigenti dell’Area Sanità

LECCE – La ASL Lecce ha conferito 464 incarichi professionali di Alta Specializzazione (AP3) ai dirigenti dell’Area Sanità: 414 medici, 9 veterinari e 41 dirigenti sanitari, tra cui biologi, psicologi, fisici e farmacisti. Un passaggio significativo nel percorso di valorizzazione delle professionalità e delle competenze specialistiche presenti all’interno dell’Azienda.

Gli incarichi sono stati individuati attraverso un percorso avviato nel 2025, sulla base delle disposizioni contrattuali e del regolamento aziendale, con il coinvolgimento dei direttori delle strutture interessate.

Il provvedimento, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 28 settembre 2026, dà attuazione a quanto previsto dall’articolo 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Sanità del 23 gennaio 2024.

Il conferimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio aziendale, in quanto gli incarichi trovano copertura nelle risorse del fondo contrattuale dedicato.

“L’attribuzione degli incarichi di Alta Specializzazione si inserisce nel più ampio impegno della ASL Lecce a valorizzare le professionalità interne, riconoscendo il ruolo delle competenze specialistiche e dell’esperienza nell’organizzazione delle attività sanitarie e nel miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini. Ringraziamo le organizzazioni sindacali per il confronto costruttivo, che intendiamo proseguire anche nel 2027, con l’obiettivo di promuovere l’implementazione di nuovi servizi e rispondere sempre meglio ai bisogni di salute della comunità” dichiara il Direttore Generale Gianluca Capochiani.