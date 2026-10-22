“Il lavoro che verrà”, al via a Lecce il convegno nazionale degli avvocati giuslavoristi italiani

Si è aperto a Lecce il Convegno nazionale di AGI – Avvocati Giuslavoristi Italiani. Il convegno, in programma fino al 24 ottobre al Teatro Apollo, riunisce oltre 500 giuslavoriste e giuslavoristi provenienti da tutta Italia, oltre a rappresentanti dell’avvocatura, della magistratura, dell’università, delle istituzioni, delle imprese, dei sindacati e del mondo dell’informazione, per confrontarsi sul tema “Il lavoro che verrà – Governance e partecipazione“. Tre giornate di incontri e approfondimenti dedicate alle trasformazioni del mondo del lavoro, alle nuove sfide per il diritto del lavoro e al ruolo della partecipazione e della governance nella costruzione dei modelli lavorativi del futuro.

I lavori si sono aperti con i saluti di Tatiana Biagioni, presidente nazionale AGI, che ha presentato il Convegno, l’ultimo organizzato nel suo ruolo di Presidente. “Il lavoro cambia per le piattaforme digitali e per gli algoritmi che organizzano e controllano la prestazione; cambia per l’Europa, che oggi chiede alle imprese più trasparenza sulle retribuzioni e sulla parità di genere; cambia per le imprese stesse, che si trasformano nell’organizzazione e nel modo di gestire il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori. Alle avvocate e agli avvocati, che il diritto del lavoro lo praticano ogni giorno, spetta una responsabilità precisa: far sì che queste trasformazioni non siano subìte ma governate dalla conoscenza, dalla responsabilità e dal rispetto dei diritti”, ha detto la Presidente che per l’occasione ha anche tracciato un bilancio dei suoi due mandati attraverso un video che ha ripercorso le tappe degli ultimi sei anni di AGI: i convegni, le attività di formazione, la scuola di specializzazione, la firma del protocollo con le associazioni giuslavoriste europee e le iniziative di solidarietà.

La Presidente ha quindi passato la parola a Grazia Fazio, presidente di AGI Puglia-Basilicata, che ha richiamato il valore della scelta di tenere l’appuntamento nel Mezzogiorno: “Riportare il convegno in Puglia, e più in generale nel Sud Italia, ha un significato importante sul piano strategico: significa riconoscere al Mezzogiorno un ruolo fondamentale nell’analisi e nella comprensione delle trasformazioni del mercato del lavoro. Viviamo in un’epoca di cambiamenti eccezionali, tra innovazione digitale e intelligenza artificiale. Accade di tutto e con una velocità a cui non eravamo abituati e che in qualche maniera rischia di travolgerci. Il compito dei giuslavoristi è usare le nostre competenze per cercare di governare queste trasformazioni”.

Alla necessità di governare il cambiamento ha fatto eco Pasquale Staropoli, responsabile della Segreteria tecnica del Ministero del Lavoro, che ha portato il punto di vista delle istituzioni: “Il mondo del lavoro, della produzione e dell’economia viaggia a una velocità sempre maggiore. Siamo chiamati ad accompagnare queste trasformazioni mettendo al centro la dignità della persona e la tutela dei diritti. L’intelligenza artificiale non è più una questione di futuro, ma una realtà quotidiana: l’approccio non può essere né di rifiuto né di delega all’algoritmo, ma deve garantire che l’essere umano resti al centro delle decisioni. Lo stesso principio vale per la trasparenza retributiva e il salario giusto, temi sui quali la contrattazione collettiva può svolgere un ruolo fondamentale nel comporre gli interessi e garantire tutele”.

Il rifiuto della delega all’algoritmo è stato il filo conduttore anche dell’intervento di Antonio Tommaso De Mauro, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, che ha ribadito la centralità del giurista nell’interpretazione delle norme rispetto alle macchine: “Il diritto del lavoro è da sempre un laboratorio di sperimentazione per temi fondamentali anche per il diritto civile, dal contemperamento dei diritti economici con quelli della persona alle asimmetrie contrattuali e all’equità nei rapporti tra le parti. Di fronte alle trasformazioni in atto, a partire dall’intelligenza artificiale, è essenziale continuare a confrontarsi: il compito del giurista è interpretare le norme e individuare le strade da seguire, una funzione che richiede la capacità di comprensione della persona e che non può essere delegata a una macchina o a un algoritmo”.

Dal ruolo del giurista si è passati alla professione forense con Vincenzo Caprioli, componente dell’Organismo Congressuale Forense-OCF. “L’Organismo congressuale forense sta lavorando per dare attuazione agli impegni assunti con le mozioni congressuali, tra cui quelle sulla negoziazione assistita, con l’obiettivo di favorire gli accordi e semplificare le procedure. Tra le sfide più ambiziose c’è anche l’ipotesi di un codice del lavoro che raccolga le norme in materia di lavoro, previdenza e processo, un progetto per il quale sarà fondamentale il contributo delle associazioni specialistiche come AGI. Gli avvocati giuslavoristi hanno avuto un ruolo importante nell’evoluzione del diritto e nell’attuazione dei principi costituzionali: il loro lavoro continua a essere essenziale per trasformare le esigenze della società in diritti e tutele concrete”.

Ha chiuso gli interventi Caterina Mainardi, presidente della Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Lecce, che dal punto di vista della magistratura è tornata sul tema dell’IA, affrontando il rischio di discriminazioni algoritmiche dovute a un cattivo addestramento dei dati: “Il lavoro del futuro è una sfida che dobbiamo già affrontare nel presente. L’intelligenza artificiale sta trasformando il rapporto di lavoro, dalla selezione del personale all’assegnazione delle mansioni, fino al controllo dei lavoratori. Dobbiamo quindi capire come coordinare l’utilizzo degli algoritmi con le tutele previste dal nostro ordinamento, evitando il rischio di discriminazioni algoritmiche. In questo scenario, anche il sindacato è chiamato a un ruolo nuovo: non soltanto di controllo, ma di partecipazione all’organizzazione algoritmica del lavoro”.

I lavori proseguono con un dialogo e una tavola rotonda dedicati all’Avvocatura: numeri, realtà e prospettive della professione, un’occasione per leggere lo stato attuale della categoria e guardare alle sfide che attendono chi esercita il diritto del lavoro.