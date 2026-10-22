Si sarebbero sostituiti all’anziana zia per intascare denaro, concluse le indagini su due nipoti

Copertino (Lecce) – Si sarebbero sostituiti illecitamente alla zia per appropriarsi di rimborsi dell’Agenzia delle Entrate per oltre 8mila euro, spettanti alla parente.

Per questo a due fratelli (lei 43enne e lui 37enne) è stato notificato l’avviso di chiusura delle indagini preliminari, condotte dal pubblico ministero della Procura della Repubblica di Lecce, Alessandro Prontera.

L’ipotesi di accusa formulata nei loro confronti consiste nel fatto che entrambi con più azioni consecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di procurarsi un vantaggio, nello scorso mese di dicembre, si sarebbero sostituiti alla zia, 69enne, e avrebbero incassato assegni dell’Agenzia delle Entrate per rimborsi Irpef per complessivi 8.084 euro relativi agli anni 2021 e 2022.

Ovviamente la reale beneficiaria di quelle somme sarebbe stata all’oscuro di tutto e se ne è accorta solo quando, alla fine di gennaio di quest’anno, collegandosi al portale “Io”, ha scoperto che erano stati effettuati, a suo nome, dei pagamenti per i rimborsi Irpef. Così il giorno dopo è andata a chiedere conto all’ufficio postale di Copertino, dove le è stato riferito che a ritirare le raccomandate contenenti gli assegni era stato il nipote su sua delega. Peccato che la firma apposta su quella delega non fosse la sua, ma una firma falsa. Da qui è scattata la denuncia della donna ai Carabinieri della locale tenenza.

Ma successivamente la 69enne ha presentato anche un’integrazione di querela per presunte pressioni, tramite messaggi whatsapp, che la donna avrebbe ricevuto dai due nipoti, in cui le avrebbero espresso l’intenzione di restituirle le somme di denaro. Ma questo avrebbe finito per provocare all’anziana un grave stato di agitazione e paura.

E ora per tutto questo si andrà in giudizio. La zia è difesa dall’avvocato Carlo Gervasi, mentre i due nipoti sono assistiti dall’avvocato Giancarlo Sparascio.