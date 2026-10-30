Il TAR Lecce conferma la vittoria del Sindaco Palese

Con la sentenza appena pubblicata il Giudice Amministrativo ha dichiarato irricevibile per tardività, e comunque infondato nel merito, il ricorso proposto dai consiglieri di opposizione, tra i quali anche l’ex Sindaco Paolo Rizzo, avverso l’esito delle elezioni amministrative svoltesi il 24 e 25 maggio scorsi e che avevano registrato la vittoria della lista “Progetto Comune” con candidato Sindaco Giacomo Palese.

I ricorrenti contestavano le operazioni elettorali in alcune sezioni e chiedevano, tra l’altro, la ripetizione del voto nella sezione n. 6 con conseguente correzione dei risultati e una nuova proclamazione degli eletti.

Il Sindaco Palese, unitamente ai consiglieri di maggioranza, si è costituito in giudizio con gli Avvocati Pietro Quinto e Luigi Quinto, mentre il Comune di Acquarica – Presicce era difeso dall’Avv. Alberto Pepe.

Gli Avvocati Quinto e Pepe hanno eccepito la tardività del ricorso, in ragione della decorrenza del termine decadenziale a far data dalla proclamazione, oltre che l’infondatezza delle censure alla luce della piena regolarità e linearità delle operazioni elettorali, come documentalmente attestate dai verbali sezionali.

Il Collegio (Presidente Dott. Antonio Pasca, Estensore Dott.ssa Daniela Rossi) ha accolto l’eccezione di tardività, affermando che il termine di 30 giorni previsto dal Codice del processo amministrativo per impugnare i risultati elettorali decorre dalla proclamazione degli eletti, avvenuta il 25 maggio, senza possibilità di differimento.

Il Giudice Amministrativo, con una pronuncia che travalica il caso di specie, enucleando un principio di carattere generale, ha affermato la perentorietà del termine di proposizione del ricorso “non potendo in alcun modo essere derogato in ragione dell’esigenza di contemperare il diritto di azione ai sensi dell’art. 24 della Costituzione, con il principio di certezza dei rapporti di diritto pubblico costituitisi per effetto della proclamazione degli eletti“. Il Collegio ha precisato, infatti, che non rileva la successiva pubblicazione dei risultati, e tantomeno l’istanza di accesso agli atti formulata dai ricorrenti e neppure la contestata assenza dei rappresentanti di seggio all’Adunanza dei Presidenti. Per il TAR Lecce nessuna di tali circostanze può spostare in avanti la decorrenza del termine.

Il TAR Lecce ha accolto anche le eccezioni di merito formulate dagli Avvocati Pietro e Luigi Quinto, dichiarando che le censure svolte dai ricorrenti sono infondate alla luce della documentazione versata in atti.

“La sentenza del TAR di Lecce restituisce certezza alla comunità di Presicce-Acquarica – dichiara l’Avv. Luigi Quinto – Il Collegio ha statuito che i termini per impugnare i risultati elettorali sono perentori, perché la stabilità degli organi eletti dal voto popolare rappresenta un valore imprescindibile posto a presidio dell’ordinamento pubblico. La volontà dei cittadini è stata rispettata e l’Amministrazione guidata dal Sindaco Palese può proseguire il proprio mandato con serenità“.

“Accogliamo questa decisione con soddisfazione, a testa alta e con il cuore sereno – ha dichiarato il sindaco di Presicce-Acquarica, Giacomo Palese. Abbiamo affrontato questa vicenda con fiducia nella giustizia, rispetto delle istituzioni e consapevolezza della responsabilità che i cittadini ci hanno affidato con il loro voto. Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività e, pur senza procedere all’esame puntuale dei singoli motivi, ha anche rilevato che le contestazioni sollevate apparivano comunque infondate alla luce della documentazione prodotta in giudizio.

Sono stati mesi delicati, ma non abbiamo mai perso di vista ciò che conta davvero: il mandato ricevuto dalla nostra comunità e l’impegno a lavorare per il suo futuro. Desidero ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini e non hanno mai fatto mancare il proprio sostegno.

Non abbiamo intenzione di alimentare polemiche né di guardare indietro. Il tempo delle contrapposizioni deve lasciare spazio a quello del lavoro, dell’impegno e della responsabilità. Il mandato che i cittadini ci hanno affidato continua e noi continueremo ad assolverlo con ancora maggiore determinazione, mettendo sempre al primo posto il bene di Presicce-Acquarica e della sua comunità”.