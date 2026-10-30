Infastidisce i turisti e si scaglia contro gli agenti della Polizia di Stato, arrestato un 28enne

Lecce – Prima infastidisce dei turisti e poi si scaglia contro i poliziotti, per questo un 28enne finisce nei guai.

Nel corso della serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 28enne, residente a Minervino di Lecce e gravato da specifici precedenti di polizia. Ed ora è ritenuto responsabile delle ipotesi di reato di lesioni a pubblico ufficiale, resistenza, oltraggio, minacce gravi e violenza privata aggravata commessa anche nei confronti degli avventori di pubblici esercizi.

L’intervento degli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce ha avuto inizio intorno alle ore 22.30 in piazzetta Santa Chiara, a seguito della segnalazione di una cittadina riguardo alla presenza di un individuo dal comportamento aggressivo all’interno di un esercizio pubblico, dove pretendeva da bere e da fumare, infastidendo i presenti. All’arrivo delle pattuglie l’uomo si era inizialmente allontanato, per poi fare ritorno nella stessa piazza intorno alle ore 23.30 in un evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti e di alcol.

Il 28enne ha iniziato a inveire contro la folla di turisti e clienti presenti, minacciandoli di morte e brandendo sedie dei locali. All’arrivo degli agenti, il soggetto ha assunto un atteggiamento aggressivo, tentando di afferrare una sedia in ferro per colpire i poliziotti e simulando ripetutamente l’intento di sferrare testate agli agenti. Durante le fasi della trattativa, protrattasi per circa 20 minuti nel tentativo di ricondurlo alla calma e di tutelare l’incolumità dei numerosi presenti, tra cui famiglie con minori, l’uomo si è denudato parzialmente, esponendo i genitali.

Nonostante l’opera di mediazione, il soggetto ha improvvisamente fatto irruzione all’interno di un bar adiacente, seminando il panico tra gli avventori e bloccando le uscite, per poi scaricare nuovamente la sua aggressività contro i muri esterni con pugni violenti, mostrando nocche sanguinanti e proferendo ulteriori minacce. Vista l’inutilità dei tentativi di persuasione e la necessità di impedire ulteriori atti di autolesionismo e violenza verso la folla, gli operatori hanno proceduto al suo contenimento.

Durante le fasi dell’immobilizzazione, l’arrestato ha opposto resistenza colpendo con un calcio un poliziotto e provocando una distorsione al polso a un secondo agente. Successivamente condotto negli uffici della Questura, il giovane ha continuato ad essere aggressivo, rendendo necessario il duplice intervento del personale medico del 118 per la somministrazione di terapie calmanti e per le cure del caso, non risparmiando sputi e offese neppure nei confronti dei sanitari.

I due poliziotti feriti hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono stati medicati e giudicati guaribili rispettivamente in sette e cinque giorni.

Ultimate le formalità di rito e informato il Sostituto Procuratore di turno presso il Tribunale di Lecce, il 28enne è stato condotto nella notte nella Casa Circondariale di Lecce Borgo San Nicola a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.