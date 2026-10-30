Maxi furto da 160mila euro ai danni di un’anziana a Campi Salentina: nei guai anche il presunto riciclatore

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Non si sono fermate al blitz di inizio ottobre le indagini dei Carabinieri della Stazione di Campi Salentina sul colpo milionario messo a segno lo scorso 2 agosto nell’abitazione di una donna di 76 anni. Nelle ultime ore i militari hanno chiuso il cerchio attorno al canale di smaltimento e monetizzazione dei preziosi, arrestando un 51enne del posto con l’accusa di riciclaggio.

La vicenda trae origine dal furto di monili d’oro e gioielli per un valore complessivo stimato in circa 160.000 euro.L’attività investigativa aveva registrato una prima e importante svolta il 1° ottobre, con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini del posto, di 52 e 26 anni, ritenuti gli esecutori materiali dell’irruzione. In quell’occasione i Carabinieri avevano recuperato una parte del bottino — poi restituita alla legittima proprietaria —, oltre a sequestrare dosi di cocaina e marijuana, bilancini di precisione, più di 3.200 euro in contanti e un ordigno esplosivo ad alto potenziale di tipo “Rodan”.

Gli approfondimenti degli inquirenti si sono quindi concentrati sul percorso seguito dall’oro sottratto. Attraverso l’analisi incrociata della documentazione e dei registri degli esercizi commerciali del settore, i militari hanno ricostruito il ruolo del 51enne: l’uomo avrebbe prestato in prima persona la propria identità per schermare la vendita della refurtiva e si sarebbe recato personalmente in più occasioni presso un attività “Compro Oro” per piazzare i gioielli e incassare il denaro.

Su disposizione della Sezione G.I.P. del Tribunale di Lecce, nel pomeriggio del 29 ottobre i Carabinieri hanno notificato al 51enne la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino all’eventuale condanna definitiva.